Binyamin Netanyahou à la lecture de la Meguila à Césarée : « La Perse veut encore nous détruire »

Binyamin Netanyahou s’est rendu avec son fils Avner à la lecture de la Méguila dans la grande synagogue de Césarée.

Il a parlé au public composé de nombreux enfants en leur demandant :

« Pourquoi fêtons-nous Pourim? De quoi nous souvenons-nous…?

La réponse fut unanime : « Parce qu’on a voulu tuer les Juifs! ».

Le ministre a répondu : « Et où a-t-on voulu tuer les Juifs?

Réponse des enfants : » En Perse » !

Puis Nétanyaou : « Et cela a-t-il réussi » ?

Les enfants ont répondu ensemble : » Non! C’est le contraire qui s’est passé » !

Le Premier ministre a terminé en se référant à l’actualité :

« Aujourd’hui également les Perses veulent nous faire disparaître, et aujourd’hui non plus ils n’y arriveront pas! »