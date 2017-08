Billy Joel a porté une étoile jaune au Madison Square Garden

L’interprète iconique Billy Joel a fait une déclaration puissante lors de son concert lundi soir sans dire un mot, quand il a réapparu pour un bis au Madison Square Garden portant une étoile de David jaune fixée à l’avant et à l’arrière de sa veste, exactement comme les Juifs ont été forcés de se vêtir pendant la Seconde Guerre mondiale avant leur extermination par les nazis.

La tenue du chanteur parlait beaucoup de son point de vue sur les événements des derniers jours à Charlottesville, lorsque les néo-nazis marchaient avec des swastikas, et où les suprématistes blancs se joignaient à eux.

Mardi, son seul commentaire en réponse aux requêtes du New York Daily News concernant ses actions était de citer Edmund Burke: » La seule chose nécessaire pour le triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien . »

Sa fille, Alexa Ray et son ex-femme, Christie Brinkley ont assisté au concert et ont montré leur soutien via Instagram.

« Merci Billy pour avoir rappelé aux gens ce qui était … alors il ne sera jamais jamais plus possible…! », a déclaré Brinkley.