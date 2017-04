Bientôt, un train d’Israël reliant la Jordanie, l’Arabie Saoudite et les Etats du Golfe ?

Le ministre des Transports Katz a présenté un plan pour la pose d’un chemin de fer en Jordanie, l’Arabie saoudite et les Etats du Golfe ce mercredi, proposant une ligne qui reliera Israël par Beit Shean et Cheikh Hussein, avec Irbid, en Jordanie , l’ Arabie saoudite et les Etats du Golfe .

Il a appelé le plan « Les rails de paix régionaux (מסילות לשלום אזורי) et a expliqué qu’il contribuera à faire de la Jordanie un centre de transport régional, relierant les ports de Haïfa et l’espace arabe palestinien et permettra aux pays arabes d’accéder par voie terrestre à la Méditerranée. »

Il a déclaré lors de la conférence de presse qu’il a présenté ce programme à Jason Greenblatt, l’envoyé du président américain qui a été fortement impressionné .

