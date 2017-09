Bibi est-il réellement en difficulté ? (Vic Rosenthal)

L’une des choses les plus intéressantes de Menachem Begin était son style de vie austère. Il possédait un appartement de deux pièces à Tel-Aviv, où il a refusé de partir, jusqu’à ce qu’il devienne Premier ministre. Après sa démission en 1983, il est revenu y vivre le reste de sa vie.

Ben-Gurion a eu une belle maison à Tel Aviv, mais a passé les 10 dernières années de sa vie dans une petite «cabane» dans le Kibbutz Sde Boker dans le Negev. Il y avait un domaine dans lequel Begin passait plus que Ben-Gurion – conformément à la philosophie de son mentor, Jabotinsky.

Certains autres premiers ministres ont été moins intéressants à cet égard. Ehud Barak est né en tant que kibboutznik, a servi 35 ans dans les FDI et a occupé différents postes politiques. En 2012, il a vendu un appartement de Tel Aviv pour environ 7 millions de dollars. Il a déclaré à un intervieweur en 2015 que sa valeur nette était proche de 10 à 15 millions de dollars, en disant qu’il avait réalisé de bons investissements. Je suis sûr qu’un chef d’état-major de l’IDF est bien payé, mais il est très difficile d’expliquer son degré de succès de façon convaincante.

Aujourd’hui, les nouvelles en Israël sont pleines de scandale politique-financier. Il y a au moins trois enquêtes policières sur le Premier Ministre Netanyahu, et il est presque certain que Sara, sa femme, sera inculpée pour avoir maltraité les fonds liés à la gestion de la résidence officielle du Premier ministre. Un certain nombre de fonctionnaires importants et de fonctionnaires précédents font l’objet d’une enquête pour la corruption dans le cadre de l’achat de sous-marins et d’autres navires d’Allemagne, y compris l’ancien commandant de la marine d’Israël. Aujourd’hui (mercredi), le nom d’un officier qui a été arrêté dans l’affaire a été libéré, l’ancien commandant décoré de l’élite Shayetet 13.

Le ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, qui a purgé 22 mois d’une peine de trois ans pour la corruption, est actuellement enquêté par la police pour les transgressions immobilières. Et bien sûr, l’ancien Premier ministre Ehud Olmert a récemment été libéré après avoir purgé 16 mois d’une peine de 19 mois pour diverses infractions de corruption.

Israël est au Moyen-Orient, et nous pouvons nous en vouloir. Ou peut-être, nous faisons mieux d’arrêter et de punir les politiciens corrompus que certains autres pays. C’est difficile à dire.

Le Premier ministre, Netanyahou, a soutenu que les milieux légaux et médiatiques de gauche l’ont persécuté et souhaitent renverser les résultats d’une élection démocratique par des manœuvres légales. « Ils ne trouveront rien parce qu’il n’y a rien », a-t-il aimé dire. La gauche insiste sur le fait qu’il mérite d’être en prison et le sera bientôt. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Il faudra du temps avant que nous sachions précisément où, dans un processus qui ne correspond que dans le cadre de la coalition.

Quel que soit le résultat des enquêtes, je pense que le public israélien est fatigué de Netanyahou, qui a été Premier Ministre depuis mars 2009. L’autre jour, j’ai entendu un homme expliquer à son petit enfant qu’il ne devrait pas traverser la rue à un feu rouge parce que « nous ne sommes pas Bibi. Bibi croise toujours le rouge » (l’enfant a répondu « qui est Bibi ? »). La droite croit qu’il n’est pas assez agressif envers le Hamas et l’Iran et qu’il a donné trop de fois à la pression américaine concernant les constructions en Judée et Samarie. La gauche croit qu’il est «anti-paix», par lequel ils veulent dire qu’il n’a pas donné assez de pression américaine pour faire des concessions aux Palestiniens. Les deux parties sont fatiguées de sa personnalité.

Les enquêtes sur la corruption pourraient-elles l’obliger à en espérer les médias de gauche ? J’en doute. Même si le PM est inculpé à la suite d’une ou plusieurs des enquêtes menées contre lui, il n’est pas tenu par la loi de démissionner. Et pourquoi devrait-il ? Malgré les enquêtes, son parti monte dans les sondages.

Même un PM corrompu peut prendre de bonnes décisions (considérer Olmert bombardant le réacteur nucléaire syrien précisément il y a 10 ans). Et Bibi a pris de bonnes décisions, ce qui s’est traduit par un régime relativement pacifique, une économie en expansion et des gains diplomatiques. Mais la principale chose qui l’a maintenue au pouvoir au cours des deux dernières élections, c’est qu’il est considéré comme compétent en matière d’économie et de sécurité, et sa concurrence ne l’est pas.

Je pense, et beaucoup d’Israéliens sont d’accord avec moi, qu’avec la guerre en Syrie et le renforcement de l’Iran et de ses procurations – résultant de l’élimination des sanctions et des infusions en espèces de l’opération nucléaire – les chances de guerre impliquant Israël ont grandement augmenté. Le sentiment que les conflits pourraient être de retour se répand.

Les gens veulent une main expérimentée sur la barre. Et les défis de sécurité tendent à pousser les gens vers la droite. Ni Yair Lapid de Yesh Atid ou Yitzhak Herzog de l’Union sioniste ont des «titres de compétences de sécurité». Moshe Ya’alon, qui le fait, a lancé un ballon d’essai pour créer un nouveau parti en mars, ce qui n’est nulle part ailleurs. Naftali Bennett, lié par l’appel limité de son parti majoritairement religieux, rejoindrait une coalition avec Bibi. Donc, si une nouvelle élection est appelée bientôt, le Likoud et ses partenaires de la coalition de droite obtiendraient probablement des sièges plutôt que de les perdre.

Ce n’est pas un monde parfait, et nous n’avons pas de Premier ministre parfait (bien qu’il soit beaucoup mieux que ses adversaires lui donnent crédit).

Mais il peut encore être la meilleure personne pour ce travail.

