Besoin de se rassurer ? Le Jihad islamique et le Hezbollah, se réunissent pour parler d’Israël et « de leur courage respectifs »

Une délégation du Mouvement du Jihad islamique, dirigée par Ihsan Attaya, représentant du mouvement au Liban, a visité Abu Hossam, membre du Conseil politique du Hezbollah, pour discuter des derniers développements « dans les arènes palestinienne et arabe », a déclaré Ma’an Jeudi.

Le rapport met en lumière la collusion actuelle entre les deux groupes terroristes, qui sont tous deux financés principalement par l’Iran. Dans le passé, les deux groupes terroristes ont mené ensemble au moins 20 attaques au Liban. Les deux groupes ont également organisé des camps d’entraînement au Liban et dans la bande de Gaza.

La réunion, qui comprenait le coordinateur du Comité des relations et informations étrangères dans le Mouvement du Jihad, Shakib Al-Aina, et le responsable des relations à Beyrouth Mahfouz Menor, ont discuté du maintien de l’unité du poste palestinien et des conditions dans les camps de réfugiés .

Les deux parties ont condamné les « mesures arbitraires des forces ennemies contre le peuple palestinien contre le terrorisme, l’arrestation, l’expulsion et les déplacements arbitraires, qui s’intensifiaient après avoir vaincu l’ennemi (Israel) et l’avoir brisé et imposant une retraite sur son projet dans la mosquée Al-Aqsa. »

Le Hezbollah, pour sa part, a souligné sa propre « position courageuse pour vaincre le projet israélo-américain et faire face à ses répercussions dans la région jusqu’à la libération complète des territoires et des lieux saints ».

