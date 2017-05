Bernard-Henri Lévy :  » Trump n’a pas autant d’amour pour Israel »

Les Israéliens qui ont embrassé Donald Trump en tant que président «devraient être très prudents», a déclaré le philosophe français-juif, Bernard-Henri Lévy sur le journal The Jerusalem Post, ce lundi lors d’une interview à l’Université Bar-Ilan, qui devait l’attribuer avec un doctorat honorifique ce mardi soir.

Interrogé s’il croit que l’amitié entre Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu serait positif pour Israël à long terme, Lévy a rapidement répondu avec un « non » décisif.

Alors qu’il a expliqué son point de vue selon lequel Israël n’est pas en mesure de refuser l’amitié d’autres pays, il a estimé qu’ «avoir Trump en tant qu’ami n’est pas une source de bonheur».

« Il n’a pas vraiment d’amour pour Israël parce qu’il ne connaît pas Israël. Il ne connaît pas l’histoire juive, il refuse de condamner l’antisémitisme, alors quelle est la valeur de cette amitié? Ajoutant que Trump a publié sa première condamnation publique de l’antisémitisme, après avoir été critiqué pour rester silencieux face à une augmentation des incidents anti-juifs à travers le pays.

« Ces personnes de droite devraient savoir qu’il peut changer. L’amitié sans amour ou l’amour sans racines peut toujours se transformer en contraire. C’est l’histoire du peuple juif. Méfiez-vous du philo-sémitisme quand il n’a pas de base solide « , a-t-il ajouté.

Alors que Levy a été loué « pour sa défense passionnée d’Israël, son courage et son humanité ouverts face à l’injustice et l’originalité de la pensée philosophique » lors de l’événement Bar-Ilan de lundi, il reste un personnage controversé .

La semaine dernière, il a été critiqué par des militants de gauche alors qu’il faisait la promotion de son nouveau film Peshmerga, à propos de la bataille kurde contre l’Etat islamique.

Levy est connue pour sa critique du régime serbe dans les années 1990, et la guerre yougoslave.

Levy est également connu pour le meilleur ou pour le pire pour son rôle dans la promotion de l’intervention française dans la première guerre civile libyenne en 2011.

La guerre civile en Syrie est « le remord de ma vie », a-t-il déclaré.

« Le fait de ne pas avoir pu convaincre [les gens] de ce qui se passe en Syrie est dégoûtant, une honte et nous sommes tous à blâmer , et cela est l’échec de ma vie », a-t-il déclaré , notant qu’il a essayé de convaincre l’opinion publique ainsi que les décideurs en France et aux États-Unis de la nécessité d’intervenir.

« Chaque jour, il est plus difficile de se faire respecter parce que les forces démocratiques en Syrie diminuent chaque jour », a déclaré Levy. « Aujourd’hui, si le monde a décidé de renverser [le président syrien] Bashar Assad, il est vrai que maintenant, nous n’avons pas de solution alternative, mais ce n’était pas vrai il y a trois ans. Avant que Daesh apparaisse … il y avait une solution. C’est une prophétie auto-réalisatrice: nous avons dit qu’il n’y aurait pas de solution après avoir remplacé Assad tellement qu’à la fin cela est devenu vrai.

De sa France natale, Levy est plus satisfait des développements politiques récents et se réjouit de la victoire du nouveau président du pays, Emmanuel Macron. Il voit la victoire de Macron comme le début potentiel d’une contre-tendance en Europe à la montée du populisme.

« Nous aurions pu atteindre le point culminant et être sur le chemin du retour, et Macron pourrait signifier l’accélération du processus de retour », at-il réfléchi. « Le populisme repose toujours sur les mensonges et la bêtise et sur les solutions simplistes … cela ne fonctionne pas pour toujours ».

Des milliers de citoyens juifs de la France ont immigré en Israël ces dernières années, certains citant l’antisémitisme comme motif.

Mais Levy croit que l’antisémitisme dans le pays est «contenu» et pense que c’est une erreur :

« Je pense qu’il y a un véritable antisémitisme provenant de la droite et de la gauche, mais je ne pense pas que ce soit écrasant. Je ne pense pas qu’il soit temps de quitter la France – il est temps de lutter contre l’antisémitisme, et de ne pas quitter le champ de bataille « , at-il souligné.

« Ceux qui quittent la France à cause du sionisme font le bon choix. S’ils veulent contribuer à la construction d’Israël, c’est un bel acte. Mais s’ils partent parce qu’ils croient qu’il est impossible pour les juifs de vivre en France, je pense qu’ils ne sont pas justes. »

En soulignant la présence profondément enracinée des Juifs en France, Levy a cité l’ancien Premier ministre français Manuel Valls: » La France sans les Juifs n’est pas la France « . « At-il souligné. »



