Bennett : « Je suis le chef de droite et le successeur naturel de Netanyahu »

Le ministre de l’Éducation, Naftali Bennett, a prédit dimanche que le gouvernement actuel survivrait jusqu’à la prochaine élection générale d’Israël prévue pour novembre 2019, mais a ajouté qu’il croit qu’il est prêt à remplacer Benjamin Netanyahu en tant que prochain chef du camp politique israélien d’extrême droite.

« Je pense qu’il y a une grande nécessité à faire revenir la stabilité gouvernementale », a déclaré Bennett à la société de radiodiffusion Kan . « [Mais] dans cinq sondages séparés publiés au fil des dernières semaines, nous gagnons de la force dans chaque sondage auprès des électeurs de droite ».

Bennett a également appelé à des manifestations hebdomadaires demandant au procureur général Avichai Mandelblit d’intimider le Premier ministre Binyamin Netanyahu «juridiquement élu, mais illégitime», disant que personne ne voudrait vivre dans un pays où le procureur général aurait décidé de le poursuivre, et ce en réaction aux manifestations publiques.

Samedi soir, quelque 2.000 personnes ont protesté pour la 32ème semaine consécutive à Goren Square à Petah Tikva, demandant à Mandelblit d’accélérer les enquêtes sur les multiples affaires de corruptions supposées de Netanyahou.

Environ 3000 partisans du Premier ministre, dirigés par le député David Bitan, ont tenu une contre-manifestation.

Pour rappel, Naftaly Bennet et Shaked, actuelle ministre de la Justice et tout deux du parti Habait Hayéhoudi se disent pour la peine de mort pour les Juifs et les arabes terroristes.