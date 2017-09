Bennett : « Un seul missile nucléaire de l’Iran sera l’anéantissement pour Israel « 

‘Le Liban vaut le Hezbollah, et le Hezbollah est égal au Liban’, a déclaré le ministre de l’Education Naftali Bennett lors de la 17e Conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme au Centre interdisciplinaire à Herzliya. Une seule roquette sur l’Etat d’Israël sera une déclaration de guerre vers l’Etat libanais, et chaque représentant libanais doit le savoir, comme le saura Nasrallah. ‘

Bennett a également déclaré: ‘L’État d’Israël doit passer d’une politique de désengagement à une politique de friction délibérée, car lorsque vous vous coupé du contact avec l’ennemi, vous perdez le contrôle en permettant de devenir plus fort, comme c’était le cas au Liban. Cela nous a coûté des vies ‘.

‘Lorsque nous sommes partis du Liban, nous avons interrompu le contact avec le Hezbollah, et ce que nous avons eu en retour est une organisation avec des dizaines de milliers de roquettes en 2006’, at-il poursuivi, et en 2017, ils ont déjà 130 000 roquettes. Et depuis lors, nous avons eu quelques frictions mais ils n’ont aucun moyen de croître parce que nous ne les laisserons pas.

Dans son discours, le ministre de l’Éducation a souligné que la plus grande menace est Téhéran: «L’activité conventionnelle de l’Iran ne doit pas nous détourner de la menace nucléaire. Un Iran nucléaire est une menace existentielle pour l’État d’Israël. Le dégât d’un missile nucléaire iranien en Israël est son anéantissement. D’autre part, une attaque israélienne contre l’Iran est un coup sérieux, mais pas une anéantissement de l’Iran. Nous ne pouvons pas accepter une telle situation et nous n’accepterons pas une telle situation. ‘

En ce qui concerne la participation iranienne en Syrie, Bennett a déclaré que ‘l’Iran pourrait savoir que la Syrie sera son Vietnam. La stratégie de l’Iran de s’établir en Syrie peut facilement être réglée. ‘

