Bennett envisage de censurer « Breaking the Silence »

Le ministre de l’ Éducation Naftali Bennett (Bayit Yehudi) est le fer de lance dans un projet de loi visant à écarter complètement « les organisations opérant en Israël contre les soldats de Tsahal. »

Le projet de loi, qui sera préparé et présenté par M. Shuli Mualem et Bezalel Smotrich, le même parti, vise à interdire ces organisations d’entrer dans les écoles israéliennes et d’ autres établissements d’enseignement.

«Briser le silence» et leurs activités ont donné une impulsion à l’initiative, qui est l’ une des priorités de Bennett. Le projet de loi est formulé après une tentative ratée d’interdire le groupe l’ an dernier dans les écoles.

Parmi ceux qui envisagent de soutenir le projet, sont Yair Lapid de Yesh Atid, Meirav Ben-Ari de Kulanu, Oded Forer d’Israël Beitenou, Yoav Kish Likoud et d’ autres.

Les auteurs de la loi estiment que le projet de loi passera en lecture dans le Comité ministériel sur la législation au cours des deux prochaines semaines.

Lapid, qui était l’ un des principaux architectes de la loi, a dit: « Il n’est pas possible que le système éducatif de l’Etat d’Israël permet l’entrée des organisations qui diffament les officiers et les soldats de Tsahal. Vous devez penser à ce qui se passe à un étudiant qui entend ces histoires à l’époque avant d’ entrer dans l’armée israélienne. Comment sera votre motivation et la volonté de contribuer? »

Lapid a poursuivi:« Ces organisations veulent endommagées les soldats et les fonctionnaires de l’Etat d’Israël et font risquer aux soldats d’être poursuivi par la communauté internationale en diffusant des mensonges . »

Les mêmes organisations tentent de répandre cette « doctrine de mensonges , » a poursuivi Lapid, chez nos jeunes. Afin de protéger les forces de défense israéliennes, leurs soldats et leurs valeurs d’état … il faut arrêter cela. »

