Bennett demande à Trump de prendre l’exemple du Président Truman et déplacer l’ambassade sans hésitation !

Prenant la parole lors de la conférence annuelle de l’AIPAC 2017, le Président du parti Habayit Hayehudi, Naftali Bennett a appelé le président Trump à stopper une « injustice historique » en déplacant l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.

« Il y a près de 70 ans, le président Truman a marqué l’histoire en étant le premier président à reconnaître l’Etat d’Israël »,a dit Bennett à son auditoire, ajoutant: « Maintenant, le président Trump peut changer l’histoire comme le premier président qui a reconnu Jérusalem comme capitale « .

Bennett a promis à Israël qu’il est « plus que capable de traiter avec des ramifications d’une telle démarche, » car en effet, les Arabes ont menacé d’organiser des émeutes de chaque côté de la ligne verte dans les rues si la décision est prise.

« Nous voulons que vous soyez la première nation sur la terre à déplacer votre ambassade à Jérusalem », a déclaré Bennett, rappelant au président Trump que « les ambassades sont toujours dans la capitale, et notre capitale est Jérusalem, et non Tel Aviv. »

En janvier dernier, le secrétaire de la Maison Blanche, Sean Spicer a dit au sujet de l’ambassade: « Nous sommes au début des étapes à ce sujet. » Mais les messages qui sortent de l’administration sont devenus plus restreints, jusqu’à ce que le vice-président Mike Pence, ce dimanche , a assuré à la conférence de l’AIPAC que Trump « envisageait sérieusement » de déplacer l’ambassade.

