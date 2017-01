Benjamin Amsellem, l’enseignant juif agressé avec une machette quitte la ville de Marseille

Benjamin Amsellem, un enseignant juif est devenu connu malgré lui après avoir été agressé le 11 janvier 2016 à Marseille par un lycéen.

Il a été interviewé par Thibault Maisonneuve, de France Bleu Provence , ou il affirme qu’il s’est installé avec sa femme et ses enfants en région parisienne.

Son agresseur de 15 ans est toujours incarcéré et doit être renvoyé devant un tribunal.

Benjamin Amsellem a échappé à la mort le 11 janvier 2016 par un adolescent de 15 ans. Il avait alors raconté qu’il avait « compris qu’il voulait (le) tuer ».

L’enseignant de l’école « La Source » avait essayé de se défendre avec un livre de Thora quand son agresseur l’a poursuivi avec une machette le blessant dans le dos. Un passant qui circulait à vélo s’était alors interposé pour le secourir.

» Benjamin Amsellem est toujours suivi et se reconstruit tout doucement. Il affirme qu’il ne sent pas toujours en sécurité et parfois se « retourne dans la rue parce qu »(il) a l’impression d’être suivi. » selon Thibault Maisonneuve, de France Bleu Provence

Concernant l’agresseur qui affirme avoir agi au nom de Daech, il est toujours derrière les barreaux. « Une juge d’instruction vient de prononcer une ordonnance de renvoi devant un tribunal » selon Me Fabrice Labi, l’avocat de l’enseignant juif.

