Ben Kingsley jouera le rôle d’Adolf Eichmann dans le film sur la capture du Nazi par Israël

Kingsley, un acteur britannique, joue dans ‘Operation Finale’, qui raconte la vie du célèbre nazi Ricardo Klement dans la capitale argentine après la Seconde Guerre mondiale et l’opération du Mossad pour le capturer. Chris Weitz, producteur et écrivain connu pour ‘Rogue One’ dans la série ‘Star Wars’, est le réalisateur. Le tournage durera un mois de plus dans la région de Buenos Aires.

Une unité du Mossad dirigée par Peter Malkin a capturé Eichmann en mai 1960; il a été exécuté en Israël en 1962. Malkin sera joué par l’acteur guatémaltèque-américain Oscar Isaac. Matthew Orton a écrit le scénario. Le gagnant du Tony Award, Michael Aronov, jouera un autre agent du Mossad, Zvi Aharoni.

Kingsley, qui a remporté un Oscar pour son interprétation du Mahatma Gandhi en 1982, a joué ‘Moses’ pour la télévision (1995); Itzhak Stern dans ‘Schindler’s List’ (1993); Otto Frank pour ‘Anne Frank’ (2001); et Simon Wiesenthal dans ‘Murderers Among Us’ (1989).

‘L’homme qui a capturé Eichmann’, un film de 1996 mettant en vedette Robert Duvall, était basé sur le livre ‘Eichman dans mes mains’ écrit par Malkin avec Harry Stein.

L’Argentine était un refuge pour les criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale, y compris Joseph Mengele et Erich Priebke. Il y a un mois, le pays a présenté à Israël des dizaines de milliers de documents datant de la Seconde Guerre mondiale, dont certains concernaient des criminels de guerre nazis.