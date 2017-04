Belleville : Le femme défenestrée par un homme connu de la police serait Juive

Une catastrophe s’est déroulée cette nuit, non loin du marché animé de Belleville, dans le XIe arrondissement au niveau de la petite rue Vaucouleurs. Une femme de 66 ans qui selon la Collectif Haverim serait Juive a été tuée par un homme connu de la police et qui est aussi son voisin.

La pauvre dame a été retrouvée à 4h30, au pied de l’immeuble. A l’heure actuelle, on ne sait pas ce qui s’est passé et si la cause est antisémite ou suite à un conflit entre voisin ?

Selon BFM TV, la victime était en compagnie de ses deux enfants et de son mari, quand un individu est entré par effraction et l’a poussée de son balcon.

Les témoignages récoltés par les enquêteurs laissent penser que le suspect, âgé des 27 ans et connu des services de police pour des faits de petite délinquance, a poussé volontairement la victime dans le vide.

Le CRIF et le FSJU s’associent à toutes les démarches pour faire la lumière :

« Le Consistoire accompagne la famille et est en relation avec les autorités policières et judiciaires. Le CRIF et le FSJU s’associent à toutes les démarches pour faire la lumière sur ce si triste événement et soutenir la famille. Nous vous tenons informés », ont indiqué mercredi les deux organismes communautaires.

Selon la police, le jeune homme n’était pas dans un état normal lors de son interpellation. « Il était dans un état second et tenait des propos incohérents » a expliqué une source policière à l’AFP.

La police enquête pour connaître les raisons pour laquelle la femme était sur son balcon à une heure si matinale.

L’interpellé a 27 ans et a été transféré à l’infirmerie psychiatrique. Il serait connu par la police comme un délinquant «multicarte» et réside au second étage du même immeuble.

Selon le Parisien, l’homme transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), doit être examiné par des psychiatres. Ceux-ci détermineront si son état mental est compatible avec la reprise de sa garde à vue qui permettrait d’éclaircir les circonstances de la mort de la sexagénaire, ou s’il doit faire l’objet d’un placement d’office.

Toutes nos condoléances à la famille.

