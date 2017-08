Beersheva : Déguisés en Samouraï, ils essaient de cambrioler une épicerie… pathétique [VIDEO]

Deux jeunes voleurs ont décidé de faire peur et de voler le propriétaire d’un kiosque dans la ville de Beersheva.

Un voleur vêtu d’une robe et armé d’une épée de samouraï et d’un keffieh sur sa tête a menacé le propriétaire du kiosque et lui a demandé le contenu de sa caisse. Cependant, le propriétaire n’a pas été pris au dépourvu. Il a saisi son arme et a mis un des voleurs au sol. Le « Samuraï », maudissant l’hôte a fui, en promettant : « Nous reviendrons ! »…

השודדים הסמוראים: תיעוד – ניסו לשדוד פיצוצייה עם חרב וחלוק. לתיעוד המלא של @bokeralmog >> https://t.co/2w6SOaMI3K pic.twitter.com/JSAheCq6Yd — חדשות 10 (@news10) 15 août 2017

Cette tentative de vol qualifié a été commise au mois de mai. La police a réussi à identifier l’autre « Samouraï » âgé de 20 ans et l’a arrêté récemment lors d’une autre tentative de vol. Dans sa maison ont été trouvés son épée de samouraï et sa robe utilisés lors de l’attaque sur le kiosque.

Fallait pas jouer au mauvais chameau… pardon Samouraï !