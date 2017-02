Des bébés de Gaza jetés à même le sol, car illégitimes !

Jusqu’à présent cette année, quatre bébés ont été déposés devant les mosquées et les centres d’aide sociale à Gaza et les médias arabes sont bourdonnants à ce sujet.

Le dernier bébé, ce samedi matin, il a été trouvé en face d’une mosquée dans le quartier de Sheikh Radwan. La semaine précédente, un bébé a été abandonné en face d’un orphelinat, dans la ville de Gaza.

Le Sheikh de Gaza, Samih Hajjaj, a dit que ces enfants étaient probablement illégitimes. Il a blâmé ces actes d’abandon, en évoquant un certain nombre de comportements, tels que les jeunes qui ne respectent pas la loi islamique de la charia, les jeunes hommes et femmes qui se rencontrent dans les universités et autres lieux publics sans aucun contrôle et sans envisager les conséquences.

Il a aussi mis en cause un feuilleton turc nommé « Forbidden Love « , qui serait responsable d’une augmentation de relations incestueuses, constatées dans cet article qui date de l’année 2012.

» Les Palestiniens sont en extase avec les feuilletons turcs. Ils ne fournissent pas seulement des animations le soir, mais leur influence façonne l’image et le style des jeunes téléspectateurs. Teeshirts, robes, collants, styles de vêtements, sacs à main, ceintures et bijoux portés dans le feuilleton turc, sont très convoités chez les jeunes femmes palestiniennes. …Les jeunes hommes conçoivent leurs coupes de cheveux en voulant ressembler à leurs héros; ils portent des vestes élégantes, chemises, pantalons dont les styles fluctuent avec les variations saisonnières de la mode turque. La diversité des caractères diffusés et les rebondissements de l’intrigue sans fin, attirent un grand nombre de « fans » palestiniens de tous âges, grands-parents, maris, épouses, jeunes hommes et jeunes femmes, adolescents, enfants et même les tout-petits. Tous se rassemblent chaque soir pour voir une reflet-miroir de leur «vie» sur l’écran en l’idéalisant.