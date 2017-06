BDS provoque le défilé à l’honneur d’Israel à New York:  » Israël hors de Palestine, les policiers hors de New York »

Le défilé 2017 en l’honneur d’Israël a débuté cette année avec le NYPD et l’unité de police à l’avant de la parade.

Mais même la police ne prévoyait pas l’intervention d’une contre manifestation avec des intervenant qui ont embusqué le maire de la ville de New York, Bill DeBlasio, et le maire de Jérusalem, Nir Barkat, à mi-chemin de la marche vers la cinquième avenue.

À 12h26, à la 6ème Avenue et à la 65ème rue de l’Est, un groupe de manifestants a couru directement devant les deux maires tout en brandissant des pancartes et en criant «politiques d’apartheid et de racisme» en Israël et à New York.

Mais aussi « Stop NYPD-IDF Deadly Exchange » ou « Israël hors de Palestine, les policiers hors de New York », « Fin de l’apartheid d’Israël ». Un des manifestants a déclaré que « les forces de l’armée israélienne et des forces de police américaines qui coopèrent pour tuer des Palestiniens et tuer des gens noirs et bruns, c’est la fenêtre brisée de Bill DeBlasio … et la collaboration avec l’armée israélienne ».

Le NYPD a rapidement pris le contrôle des agitateurs anti-israéliens et anti-policiers qui ont provoqué les maires.

À partir de ces affiches, on peut voir le mélange entre le mouvement anarchiste aux États-Unis et la campagne internationale BDS (BDPCS) pour les Palestiniens (Boycott Divest & Sanctions) contre Israël.

Les affiches ont été habilement pliés en deux pour être tenus par des « spectateurs » de parade de sorte qu’ils ne seraient pas repérés par la police jusqu’à l’apparition des maires.

Cependant, NYPD a fait un travail rapide.Les policiers ont doucement mais fermement rassemblés sur le trottoir ces agitateurs, où il semblait y avoir plus de presse que de police au lieu des manifestants.

