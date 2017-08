« BDS Catalogne » affirme que l’Europe est responsable de l’attentat à Barcelone

La branche de BDS en Catalogne qui pour rappel est aussi contre Israël a suggéré que les gouvernements européens sont ‘responsables’ suite à l’attaque terroriste dans la région de Barcelone.

BDS Catalogne a accusé ce vendredi, un jour après que le groupe terroriste de l’État islamique a déclaré que ses terroristes ont tué dans la région espagnole 14 personnes et ont blessé 100 autres près de sa capitale, à Barcelone.

Après un paragraphe qui stipule que BDS Catalogne ‘souhaite condamner les attaques commises’ et ‘exprimer sa solidarité avec les victimes et leurs proches’, la déclaration affirme que ‘nous condamnons également la responsabilité des gouvernements européens dans ce qu’ils font avec Leurs politiques étrangères et domestiques et leur complicité dans les violations des droits de l’homme dans le monde entier. ‘

Dans la seule référence au terrorisme dans la déclaration, les auteurs ont écrit:’ Nous ne oublions pas non plus les victimes des occupations militaires, des guerres et du terrorisme en Afghanistan , L’Irak, la Palestine, le Liban, la Libye, la Syrie, le Yémen, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et bien d’autres endroits où s’est passée hier à Barcelone. »

Enfin, les auteurs ont ajouté: «nous soulignons notre opposition à l’islamophobie, à la xénophobie et à toutes les formes de discrimination». La solidarité, ont ajouté les auteurs, «est notre arme la plus puissante. Barcelone. ‘

ACOM, un réseau pro-israélien basé à Madrid dont les actions juridiques au cours des dernières années ont abouti à des dizaines de décisions judiciaires déclarant le mouvement BDS discriminatoire, a envoyé la déclaration BDS Catalogne dans un courrier électronique aux journalistes, l’appelant« grotesque ». ‘

‘ Un mouvement basé sur la haine, la perpétuation des conflits et la défense du terrorisme comme BDS ne peut pas éviter de prouver à tout moment son immoralité et son double discours’, a écrit ACOM dans le courrier électronique. ‘C’est ce qui s’est passé dans la dernière déclaration lamentable de BDS Catalogne.