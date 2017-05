Bavure | Pourquoi celui qui a fournit les armes au terroriste Coulibaly est aussi un « indic » de la police francaise ?

L’affaire derrière la mort de 4 juifs dans un magasin casher en France prend des proportions de plus en plus inquiétantes, et il est difficile de comprendre comment celui qui a fournit les armes terroristes pour tuer Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada, et Yoav Hattab, dans un supermarché casher à Paris est aussi un « indic » de la gendarmerie francaise ?

Le fournisseur d’armes, Claude Hermant, est en détention provisoire pour trafic d’armes . Mais il a aussi été un indic dans le passé pour la gendarmerie et a donné les noms des trafiquants dans le pays « pour défendre la France » selon ses propos…en tant que membre de l’extrême droite.

Ce mardi, l’affaire a prit un nouveau tournant, depuis que son avocat a déposé plainte à Lille contre trois gendarmes pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans le cadre de l’enquête sur le circuit des armes fournies au tueur de l’Hyper Cacher, Amédy Coulibaly.

L’avocat de l’ancien indicateur des douanes , puis de la gendarmerie en 2014, qui a fournit les armes au terroriste a expliqué :

« Sa tâche était de servir son pays et il devait donner des informations aux gendarmes concernant des délinquants de tout poil . Dans le cadre d’une mission d’infiltration, il a récupéré des armes « neutralisées » de Slovaquie, c’est-à-dire ne pouvant tirer qu’à blanc. Or une partie de ces armes, qui auraient échappé à un contrôle sur l’autoroute fin 2014 entre le Nord et Paris, auraient en bout de chaîne fini entre les mains du terroriste »

Pourquoi la gendarmerie, n’a pas intercepté ce transfert et éviter la mort de 4 innocents ? Selon l’avocat, le coupable n’est pas que son client :

« Si on ne peut pas avoir ces rapports on va demander directement aux gendarmes de s’expliquer ». Trois gendarmes et deux agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sont impliqués dans cette plainte.

Ajoutant : « On a demandé à mon client d’entrer en contact avec des personnes peu fréquentables. […] On a abandonné un soldat en rase campagne »

Claude Hermant a dit que le service de gendarmerie l’a abandonné et il n’avait pas d’autre choix que « continuer à travailler » avec un trafiquant qui a vendu les armes de Coulibaly.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !