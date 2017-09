La bassesse des opposants à Netanyahu |  » Que te dirait ton frère Yoni (tué dans l’opération Entebbe) : Ce n’est pas ainsi qu’un leader se comporte « .

Une nouvelle vidéo de protestation et d’une grande bassesse des opposants à Netanyahu, confronte le Premier ministre à la mémoire de son défunt frère, Yoni Netanyahu tué lors de l’opération Entebbe. Yishai Hadas, l’homme derrière cette vidéo honteuse explique que « nous avons utilisé les outils que Bibi utilise depuis de nombreuses années » en laissant penser que le ministre a utilisé la mort de son frère à son propre avantage.

Yishai Hadas, un publicitaire et producteur de cinéma dans sa soixantaine, a publié une vidéo de protestation cette semaine contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu , devenu viral en peu de temps. Dans la vidéo, qui a suscité de nombreuses réponses sur Internet, Hadas se confronte à Netanyahu, souhaitant que son frère, le défunt Yoni Netanyahu , ait survécu et préservé la moralité du Premier ministre.

« Dieu, combien aurions nous gagner si ton frère honnête et talentueux aurait survécu », dit Yishai dans la vidéo. « Si ton frère avait survécu, tu n’aurais pas osé te comporter comme ça, tu n’aurais pas vécu dans un hédonisme hégire, parce que tu n’a aucun visage pour le regarder dans les yeux. Tu n’aurez pas oser être cruel envers les personnes handicapées qui vivent avec -2350 shekels »

« Si ton frère était vivant, serait-il émerveillé du niveau de la morale des personnes corrompues autour de toi … Il était le patriote, et ne laisser pas diviser les gens dans les discours d’incitation … » Regarde ton dernier discours, c’est ainsi qu’un leader ne se comporte pas « . Il t’aurait donné une autre idée que ces députés corrompus et ces services non civilisés envers les familles endeuillées, et il ne t’aurait pas permis de communiquer avec des millionnaires et des magnats sombres, et il ne t’aurait pas donné à toi et à ta famille des cadeaux et des cadeaux. ..

« Si ton frère était en vie, il aurait fait la grimace: » Arrête de te cacher comme un lapin, si tu es vraiment dans le droit, sort comme un homme et prouve ton innocence … « Il t’enfermerait dans la chambre et t’interrogerait: » Voici des milliards de shekels prélevés dans l’armée, Regardez-moi avec mes yeux , va tu les prendre ou non? ‘… Il était le héros qui a libéré le pays.

Prenant la parole à 360 il explique pourquoi il a choisi d’utiliser un deuil pour attaquer Netanyahou « Tout ce que vous pouvez faire , nous pouvons faire mieux. Je pense qu’en juin, une cérémonie privée a été organisée pour un soldat isolé appelé Yoni Netanyahu avec la participation de ministres et un grand président, mais les cérémonies pour les parents endeuillés pour les anciens combattants de la guerre de Yom Kippour ont été annulées, pour des raisons économiques Cela ne fonctionne pas pour les uns avec les autres. …vous ne pouvez pas utiliser le deuil unilatéralement « , a-t-il déclaré.

Selon lui, derrière la vidéo, lui et trois partenaires, ne font pas de la politique, et ne veulent pas changer l’opinion publique. « Nous avons utilisé tous les outils et les images utilisés par Bibi pendant tant d’années, et nous lui avons montré comment nous agissons et l’utilisons contre lui », a déclaré Hadas, ajoutant que » Tout est fait avec le grand amour des gens et de la terre et de la patrie « .

« En ce qui concerne le Premier ministre, je suis un gauchiste qui a oublié d’être ce que cela signifie d’être juif, mais quand je vous parle, je vois les chandeliers à côté de moi et ma femme me parle de sukkah », a déclaré Hadas. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a choisi d’exprimer la protestation si intensément, il a répondu: «Il y a le côté qui se permet d’ignorer les médias, de bloquer ceux qui veulent répondre et de dire dans les médias privés ce qu’il veut et comment il veut, et nous devons maintenir la retenue et l’équité. Ce sont les outils que vous choisissez, nous savons comment utiliser ces outils de mieux en mieux , cette vidéo n’est que la première. »

Comme indiqué, la vidéo inhabituelle divise les internautes. « En ce qui concerne le défunt Yoni Netanyahu, il n’y a pas de gauche ou de droite, et quiconque a lu le livre ‘Les Lettres de juin’ comprend ce que Yishai parle dans la vidéo, et comprend la différence entre ‘tout le monde!’

Sigalit Ben Yossef a écrit d’autre part que «l’usage cynique, dégoûtant de la fraternité, dépasse la limite à la liberté d’expression, je n’appartiens pas aux amants de Bibi, mais au contraire, il y a une limite à chaque farce».