Bassam Jarrar, affilié au Hamas explique pourquoi « Hitler a brûlé les Juifs et comment ils connaîtront leur fin en 2022 « 

Le chercheur palestinien pro-Hamas Bassam Jarrar a parlé lors d’une conférence, intitulée « Pourquoi Hitler a brûlé des Juifs et comment ils connaîtront leur fin en 2022 ».

Selon Jaffat, il est dit selon la tradition islamique, que la Shoah était prévue tout comme la transformation des Juifs en singes et en porcs .

Il ajoute que les années précédant la montée d’Hitler au pouvoir, les Juifs ont provoqué la faillite des banques allemandes, tout comme le « drame que vous avez vu en Amérique en 2008 ».

Ajoutant qu’Allah « a apparemment choisi de transformer [les Juifs] en chimpanzés, parce que ce sont les créatures les plus proches » des êtres humains dans leur ADN, précisant que ceux qui étaient mécontents de cette punition avaient ensuite été transformés en porcs. « Vous n’aimez pas devenir des singes ?! Nous allons vous transformer en porcs ! », s’est-il amusé.

La vidéo date du 20 décembre 2016 :

Bassam Jarrar (traduction MEMRI) :

» Hitler… En 1933, a pris le pouvoir. Il y avait alors 5 millions de chômeurs en Allemagne. En deux ans – entre 1933 et 1935 – il a donné du travail à la totalité de ces 5 millions [de personnes]. […] Hitler a éliminé le chômage en deux ans. OK, alors quelle est son histoire avec les Juifs ?

D’abord, son histoire avec les Juifs a été exagérée. Les Juifs constituaient moins d’un % de la population allemande. Moins d’un % ! Et ils étaient citoyens allemands. Mais ils contrôlaient 50 % des médias. Moins d’un % contrôlant 50 % des médias allemands.

C’était à l’époque d’Hitler. 50 % ! Ils contrôlaient aussi 70 % des juges, du système judiciaire. Ils contrôlaient aussi les cinémas, l’industrie cinématographique et la littérature. C’est la première chose que vous devez savoir pour comprendre l’histoire d’Hitler avec les Juifs.

En 50 ans – de 1870 à 1920 – leurs complots fomentés contre l’économie allemande ont mené à la faillite des banques allemandes, et beaucoup ont perdu leurs investissements et leur argent. C’était comme le drame auquel vous avez assisté aux Etats-Unis en 2008.

Où sont allés les milliards de dollars ? Pourquoi des pays ont-ils fait faillite ? Comment est apparu le chiffre de 6 millions ? Aujourd’hui, en Occident, ils ont des lois, et ils poursuivent en justice quiconque essaie de semer des doutes sur ces chiffres. Au lieu d’être des éléments constructifs qui gagnent le respect des nations, lesquelles auraient pu voir en eux des héros de la construction…

Au lieu de cela, vous complotez contre les nations ! L’Amérique finira par le découvrir. Tant que tout va bien et que l’économie est stable, les Américains se taisent, mais s’il y a d’autres effondrements économiques, ils les imputeront aux Juifs, car ils jouent un rôle dans tout cela ». […]

» Lorsque [Allah] les a transformés en singes et en porcs, Il a dit : « Je les ai fait descendre un niveau en dessous de celui de l’humanité. » Apparemment, Il les a transformés en chimpanzés, car ce sont les créatures les plus proches [des hommes]. La recherche actuelle – effectuée notamment après 2002 et les études sur le génome – montre que le chimpanzé partage 96 % de son ADN avec les êtres humains. Je ne parle pas des singes. Je parle des chimpanzés. Et puis vous avez le porc. Les scientifiques étudient aujourd’hui la transplantation d’organes de ces deux animaux. Ils ont même réussi à transplanter un cœur de porc dans un singe. […]

[Allah] ne les a pas transformés en chiens ou en souris. Il s’est focalisé deux fois sur les singes. Et une fois sur les porcs. Il semble que le porc soit à un niveau… D’ailleurs, on étudie aujourd’hui les possibilités de transplantation d’un cœur de porc dans l’homme. […]

Allah les a déchus du niveau humain pour les faire descendre d’un cran. D’abord, Il les a transformés en singes. Et ceux qui sont allés plus loin dans le péché, il les a transformés en porcs. Vous comprenez ? D’abord, il les a transformés en singes, lesquels se rapprochent le plus de l’homme… de l’homme ? Est-ce que je peux les appeler des hommes ? En réalité, oui. Je vous dirai pourquoi plus tard. Les singes, particulièrement les chimpanzés, se rapprochent le plus des hommes.

Même les singes, il y en a de toutes sortes. Des chimpanzés… Puis vinrent les porcs. Il semble que lorsque [les Juifs] ont été transformés en porcs, c’était à cause de quelque chose de plus grave qui s’est produit après. Ils ont profané une sainteté encore plus grande. C’est arrivé à ceux qui n’ont pas apprécié la punition de se voir transformés en singes. Vous n’êtes pas contents d’avoir été transformés en singes ? Eh bien vous serez transformés en porcs ! »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI