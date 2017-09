Une base militaire américaine permanente s’installe dans le sud d’Israël

Pour la toute première fois, l’armée de l’air américaine établira une base aérienne permanente et officielle dans le sud d’Israël, selon la Brigade de commandement de la défense aérienne de l’IAF, le général Tzvika Haimovitch.

La base de défense aérienne, qui a été planifiée depuis deux ans, sera située au cœur du Néguev, dans la base aérienne de l’armée israélienne de Mashabim, située à l’ouest de Dimona et Yerucham.

« Ce n’est rien d’autre que l’histoire », a déclaré Haimovitch en faisant l’annonce. Des dizaines de soldats de la Force aérienne des États-Unis seront basés sur la nouvelle installation, dont Haimovitch qui a déclaré que cela permettrait à Israël et aux États-Unis d’améliorer leur défense, la découverte et l’interception et la préparation en cas de guerre.

La présence de troupes américaines sur le sol israélien n’est rien de nouveau, malgré l’annonce: des soldats américains étaient et sont encore déployés dans un endroit secret où ils utilisent des équipements de renseignement très sensibles qui surveillent les activités iraniennes à plus d’un millier de kilomètres.

Bien que le déploiement de l’équipement soit partagé avec Israël, certaines de ses fonctions ne le sont pas, et il a été placé ici avec l’accord que le personnel américain serait autorisé à contrôler son fonctionnement et les données qu’il fournit.

Aujourd’hui, la confiance entre les deux alliés est encore lus renforcée.

