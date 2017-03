Bar Rafaeli attend son second enfant 9 mois apres la naissance de Liv!

Liv est née en Août 2016 et a aujourd’hui sept mois et tout le monde pensé que Bar Refaeli allait reprendre sa carrière de mannequin, mais ce n’est pas le cas, vu que la jeune mère attend son second enfant.

Même si la petite Liv n’a jamais été vue en photo, ses parents seront de nouveau occupéspar l’arrivé de ce nouvel enfant depuis que Bar a annoncé la nouvelle comme la première grossesse via Instagram.

Les rumeurs sur sa grossesse ont commencé ces derniers mois, aujourd’hui, tout ce qui reste est de savoir si ce sera un fils ou une fille.

