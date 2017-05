Baie de Haïfa | La présence du benzène a causé une augmentation spectaculaire de nombre de personnes atteinte d’un cancer

Dans la baie de Haïfa la présence du benzène cause une augmentation de cas de cancers de façon spectaculaire

L’air au-dessus de la baie de Haïfa a été analysé et il apparaît une forte augmentation de la teneur en benzène, une matière chimique très nocive et surtout cancérigène.

Cela a été rapporté par le ministère de l’Environnement. Ces stations du ministères situés près de la raffinerie, « ont montré au dernier trimestre une croissance de la teneur en benzène dans les 10% à 15%, et en Avril, prés de 40%.

Dans le domaine des entreprises chimiques dans le Golfe, 4 stations surveillent l’état de l’atmosphère. Selon le journal « Haaretz » depuis le début de l’année, une base située dans le quartier de Kiryat Ata Binyamin a enregistré trois cas de dépassement des normes admises de benzène dans l’air.