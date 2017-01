Bahreïn : Apres les célébrations de Hanouka, les jeunes Bahreïnis nettoient l’emplacement pour « enlever toutes traces de Juifs »

C’est à Bahrein, qu’une vidéo mise en ligne le 31 décembre 2016 sur la chaîne YouTube de la branche bahreïnie de l’association « Jeunes pour Jérusalem » s4quds et mise en ligne par le site MEMRI que l’on peut voir des scènes dignes de celles que la période Nazi dans les pays d’Europe.

Les jeunes Bahreïnis nettoient avec insistance, le sol dans la vile de Manama après une célébration de la fête juive de Hanouka.

Dans une mise en scène antisémite, chacun porte au dos diverses dates rappelant les manifestations de soutien de Bahreïn à la cause palestinienne.

Pour rappel, l’allumage des bougies, a été effectuée à ce même endroit par une délégation juive devant une grande Menora d’argent.

La fête s’est bien passée, et des dignitaires arabes ont aussi participé dans une ambiance conviviale, avec des danses et de la musique.

Vidéo :

De jeunes Koweïtiens nettoient une allée ; sur la blouse blanche de l’un d’eux, on peut lire : « 1948 ».

« Au Nom d’Allah, le Miséricordieux, le Bienveillant, nous, Bahreïnis, rachèterons la Palestine et les Arabes, et même tous les musulmans »

« 1948 – Les Bahreïnis ont participé à des manifestations de masse et mené le djihad avec leur argent et leurs âmes contre le plan de division et d’occupation de la Palestine »

Sur la blouse d’un nettoyeur : « 2002 »

« 2002 – Création du Comité parlementaire permanent de soutien au peuple palestinien en plus du soutien gouvernemental continu »

Voix-off : « … Défendre ses justes causes, d’abord et avant tout la cause palestinienne. »

Ao dos de la blouse d’un nettoyeur : « 2009 »

« Manifestation de masse en 2009 contre l’agression sioniste tyrannique de Gaza »

Sur la blouse d’un nettoyeur frottant le plancher : « 2011 »

Voix-off : Comme nous l’avons dit à nos frères de Gaza, nous les soutiendrons autant que possible. Nous effacerons cette tache de l’histoire étincelante de nos terres. Nous, jeunes de Bahreïn, n’oublierons pas notre cause, et continuerons de marcher dans cette voie jusqu’à ce que la Palestine soit reprise, dans son intégralité !

« #Bahrainis_against_normalization »

Source : MEMRI TV

