Ayelet Shaked pour la « Journée internationale de commémoration de la Shoah : «Des Juifs sont assassinés en Israël à cause de l’antisémitisme »

La ministre de la Justice, Ayelet Shaked s’est exprimé ce matin à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de Shoah lors d’une cérémonie officielle, en disant entre autres :

« Ici, en Israël, les Juifs sont assassinés à cause de la frustration palestinienne suite à la suspension du processus de paix. Ils ont été tués à cause de l’antisémitisme et de l’anti-sionisme et à cause de l’incitation au terrorisme. »

La ministre a ajouté:

«Le fait que le monde ferme les yeux sur l’implication iranienne concernant la mort du peuple en Syrie, et choisit de condamner à plusieurs reprises le seul pays du Moyen-Orient, qui respecte la vie humaine [Israel] est un indicateur du double langage dans le monde et une réticence à traiter avec le mal. »

