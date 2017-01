Avishai Kroani, le conducteur du bus tué dans le grave accident : « C’était un père de famille exemplaire »

Le maire d’Ariel, Elijah Shviro, a déclaré que » la ville de Ariel et toute la famille de Avishai Kroani ont perdu son père, Avishai , le chauffeur de bus qui a été tué dans un ravin. Avishai, 37 ans, marié avec Edit avait 5 enfants, il était un homme de famille exemplaire, une personne accueillante qui donnait son temps et son énergie pour la communauté. Que sa mémoire soit bénie. »

Ledit accident de bus a tué un autre jeune homme, de 23 ans, dont le nom n’a pas été rendu public. Sept personnes ont été blessées, dont trois se trouve dans un état grave. Les équipes du MDA ont donné un traitement médical et les ont fait évacuer à l’hôpital.

Le bus blindé et accidenté fait partie de la compagnie « Egged », et s’est renversé dans un ravin en sortant de la route 462 vers Jérusalem à Ariel.

Joseph, un des sauveteurs a déclaré: « Vers une heure du matin, nous avons reçu un appel sur un bus tombé dans l’abîme, et des blessés, et d’autres personnes emprisonnées sous le véhicule. Nous sommes arrivés rapidement, comme l’ont fait des centaines de secouristes d’urgence ainsi que l’armée »

« La scène était horrible, le bus blindé, était écrasée complètement après avoir fait une descente de 120 mètres sur une pente rapide, et tout en brisant la barrière de sécurité. L’évacuation des blessés fut très difficile, nous étions sur une pente raide et boueuse et sans lumières avec de nombreux blessés sur le terrain et sous une pluie battante. »

