Avi Dichter: le renforcement du Hamas et du Hezbollah suscite des inquiétudes parmi les autorités

Le lendemain du procès de condamnation du soldat Elor Azria, le chef d’état Major de Tsahal Gadi Eizenkot a été vu ce matin devant la commission des affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Au départ, le président du comité Avi Dichter, a souhaité au chef de Tsahal, une bonne santé, apres une hospitalisation il y a une dizaine de jours et a exprimé sa préoccupation à propos de l’accumulation militaire du Hamas et le Hezbollah au Liban et à Gaza.

Selon Dichter, le renforcement du Hamas et du Hezbollah soulève une grande inquiétude parmi les dirigeants municipaux. Il a demandé au chef du personnel de faire une enquête approfondie sur cette menace grandissante aux frontières nord et sud du pays.