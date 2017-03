Vous avez plus de 80 ans ? Ne faite plus la queue, la loi israélienne vous l’autorise !

Parfois il faut des votes et des lois pour des gestes naturels, qui aujourd’hui sont mis de côté à cause de la vie de plus en plus rapide et qui se distance des valeurs humaines, comme celle de respecter les personnes âgées

La bonne nouvelle, est qu’aujourd’hui, si vous habitez en Israel et avez plus de 80 ans, vous n’aurez plus besoin de vous justifier pour ne pas faire la queue. En effet,dernièrement la Knesset, a approuvé cette nouvelle loi, qui pourra permettre aux gens âgés de plus de 80 ans, d’éviter de fairela queue dans les magasins, les pharmacies, les banques, les bureaux de postes et d’autres services publics.

Mais un point qui ne faut pas oublier, ce sont les personnes handicapées qui seront prioritaires sur les personnes âgées, un débat qui est toujours présents, mais une loi qui est acceptées avec enthousiasme dans la société israélienne.

La ministre de l’Egalité sociale, Gila Gamliel (Likoud ):

» Il est malheureux que la Knesset doive légiférer sur ce sujet, qui devrait être un geste évident pour tous les Israéliens ».

Sur simple demande, les personnes âgées pourront passer devant les autres, dans les supermarchés .

Derrière cette initiative, le député de l’Union sioniste Itzik Shmuli, qui a présenté la proposition de loi, a déclaré qu’il attendait le jour où céder la place à une personne âgée devienne la norme dans la société et que la loi ne soit plus nécessaire.

Aujourd’hui, il faut espérer, que des caisses soient pour ces personnes (comme les caisses rapides), mais aussi des pancartes pour rappeler au plus indécents, que nous allons tous vieillir un jour et qu’il faut laisser passer les personnes âgées sans leur poser des questions inutiles !