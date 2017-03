Vous avez peur de l’IRM ? Pas de panique, la thérapie d’hypnose en Israel vous aidera !

Le traitement par ultrasons à l’IRM de l’Insightec d’Israël est utilisé au Centre médical Rambam de Haïfa pour soigner les patients souffrant de tremblements.

L’un des patients atteint de la maladie de Parkinson a voulu profiter d’un nouveau traitement pour le tremblement offert seulement au Centre Rambam de Haïfa.

Mais il y avait un problème; Il souffre de claustrophobie, et il lui était impossible d’entrer dans ce « tunnel » bruyant et sombre.

Le traitement, avec un dispositif venant de la société Insightec, utilise un faisceau d’ultrasons focalisés pour cautériser un morceau du cerveau responsable de la secousse grave qui est causée par la maladie de Parkinson. Le faisceau est focalisé avec exactitude à un centième de millimètre de profondeur dans le cerveau, ce qui élimine la nécessité d’ une incision.

Rambam dit qu’il est le premier en Israël et seulement la deuxième dans le monde à adopter la technologie, et il a déjà effectué des procédures sur les 50 patients, 95% d’entre eux ayant un bon résultat.

Mais le patient en question a dit qu’il était incapable de rester dans le tube IRM même momentanément, et il devrait rester là pendant plus d’ une heure. Il a subi une formation spéciale au Rambam pour se faire hypnotiser. Le personnel est habitué à voir des patients craintifs qui abandonnent leur traitement avant même d’ entrer dans l’IRM.

Mais cette nouvelle méthode permet aux plus craintifs de profiter aussi de ce traitement, comme ce dernier patient, qui après son scanner se releva, regarda sa main droite qui , auparavant avait de fortes secousses, et a vu qu’elle ne bougeait plus. Il a été renvoyé à la maison avec un large sourire sur son visage.