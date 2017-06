Vous avez gagné un billet El Al ? Méfiez vous, vous venez de vous faire pirater !

Une escroquerie a fait des ravages sur le réseau Facebook, suite à une fausse loterie à l’occasion du 70e anniversaire de la compagnie El Al où de faux billets d’avion sont soi-disant offerts.

L’heureux gagnant reçoit son billet d’avion virtuel et c’est à ce moment précis que débute le piratage. En effet, avec ce même billet, il y a un lien afin de valider son utilisation, mais ce que vous ne savez pas est que ce même lien URL n’est autre qu’un « phishing », un moyen informatique de voler votre émail et votre mot de passe afin de prendre le contrôle de votre compte Facebook et accéder à des informations diverses et privées à votre nom.

Il est important de toujours vérifier les envois de « bonnes nouvelles » en observant l’adresse émail d’origine. Dans ce cas précis, le hacker a utiliser son email et pas le courriel officiel du site El Al qui n’est autre que www.elal.com, et celui du hacker : Elal-com.us.

Sachez aussi que le fait de demander vos coordonnées Facebook (identifiant, email….) est déjà un moyen de s’alerter et si vous avez tout de même éviter ses consignes de sécurité, il vous reste à changer votre mot de passe immédiatement.

