Vous avez eu chaud cette semaine ? Attendez vous à un week-end encore plus chaud !

À partir d’aujourd’hui (vendredi), on ressentira une forte charge de chaleur qui deviendra plus intense que d’habitude par rapport à la saison avec une forte humidité le long de la plaine côtière.

Une forte charge de chaleur se produira principalement sur la côte, dans les basses terres et le nord du Néguev. Dans les montagnes, on prévoit une charge thermique modérée à forte, et une charge de chaleur extrême se produira dans l’Arava.

Les températures prédites pour le jour et la nuit: Kiryat Shmona 24-37, Safed 21-32, Tiberiad 25-39, Haifa 25-32, Tel Aviv 25-32, Jérusalem 21-33, Be’er Sheva 23-36.

Ce samedi sera exceptionnellement chaud pour la saison dont les charges de chaleur prévaudront dans la plupart des régions du pays.

Le dimanche sera plus chaud que d’habitude dans la plupart des régions du pays.

Ce lundi, une légère diminution de la température se fera ressentir.