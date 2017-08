Avertissements aux touristes et résidents | « Lucifer » se propage dans toute l’Europe centrale et le sud

La canicule « Lucifer » a frappé ces derniers jours l’Europe centrale et au sud, provoquant de nombreux incendies qui ont coûté la vie à trois personnes.

Les pays d’Europe centrale et du Sud ont averti les citoyens de la hausse des températures, après la vague de chaleur appelée « Lucifer » qui frappe le continent. Les prévisionnistes craignent une chaleur intense qui se poursuivra dans les prochains jours, et les autorités ont appelé les résidents, les nombreux vacanciers et les touristes à beaucoup de prudence.

Jusqu’à présent, au moins trois personnes sont mortes en raison de la forte chaleur, deux en Roumanie et une en Pologne. L’organisme de maintenance prédictive a émis un avertissement rouge, considéré comme « extrêmement dangereux » dans les pays suivants : Italie, Suisse, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bosnie, Croatie et Serbie.

Les avertissements « orange » avertissent des conditions météorologiques dangereuses, en Espagne, le sud de la France et la Grèce. Dans de nombreuses régions du continent, les températures dépassent les 40 degrés. Les vagues de chaleur durant cette période de l’été sont communes en Europe, mais selon The Guardian britannique « Lucifer » est la pire vague de chaleur sur le continent depuis 2003.

Selon BBC en Italie, la température de ce week-end doit encore monter de 10 degrés

avec une température à Rome de plus de 43 degrés. De nombreux incendies ont éclaté dans ce pays. Les agriculteurs craignent des dommages aux cultures suite à la pénurie d’eau.

L’Espagne a émis aujourd’hui un avertissement d’urgence suite aux températures extrêmement élevées dans 31 unes des 50 provinces. Dans certaines régions d’Europe, les résidents qui travaillent dans des zones ouvertes devaient rester à la maison.

A Belgrade, les résidents sont invités à mettre des serviettes mouillées sur les fenêtres des maisons pour ceux qui n’ont pas l’air conditionné, éviter les efforts physiques et l’alcool. La Hongrie a donné de grandes quantités de glace au zoo de Budapest pour aider les animaux. La Slovénie a avertit de « nuit tropicale » dans la première ligne de crêtes des Alpes avec des températures plus élevées de 20% cette nuit.

La Croatie a signalé une forte augmentation des appels aux services d’urgence au cours de la semaine. L’Albanie doit faire face à des dizaines d’incendies de forêt en raison du temps, et l’État a demandé l’aide de l’Union européenne. La Serbie a enregistré un retard dans les trains suite à la chaleur.

Pour l’Europe du Nord et de l’Ouest, le temps sera froid et pluvieux pour ce week-end.