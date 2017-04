AVERTISSEMENT | Trois jeunes israéliens disparaissent au fond des eaux du Kinneret

Hier nous nous sommes rendus au Kinneret, pour le premier jour de Hol Hamoed, beaucoup de jeunes sous les tentes passent plusieurs jours la bas dans une ambiance festive avec la musique et l’alcool…

Ils vont ensuite dans l’eau et utilisent des matelas gonflables qui ne sont pas adaptés à l’eau et hier trois d’entre eux ont disparus apres que le matelas a éclaté.

Les plongeurs de Zaka et des benévoles ont travaillé toute la journée et une partie de la nuit et ont repris les recherches ce matin afin de les retrouver.

Le père d’un des disparu, Shimon Ohana, a dit en pleurant que son fils fêtait son anniversaire avec ses amis et n’est plus jamais revenu, demandant aux parents d’interdire leur enfant de boire de l’alcool aux abords des plages pour que cesse ces tragédies :

Pour l’instant, les trois jeunes sont introuvables, nous pensons à leur famille et leurs amis, ne buvez plus d’alcool, votre vie en dépend.

