Avec la complicité de Tel Aviv, B’Tselem publiera un film contre les soldats de Tsahal pour fêter ses 20 ans de mensonges

L’organisation de l’extrême gauche et la journaliste Amira Hass vont une fois de plus s’exprimer au nom de la haine du peuple juif et des soldats de Tsahal opérant selon l’application de la loi et l’ordre public et comme d’habitude dans la ville de Tel Aviv.

En effet, la cinémathèque de Tel Aviv projettera ce soir un film (mardi) de l’extrême gauche maudissant les soldats en Judée Samarie.

Ce film veut marquer les dix ans de mensonges, de haines contre Israel de l’organisation gauchiste B’Tselem, qui fournit des films vidéos par les résidents arabes de Judée-Samarie afin de créer des situations qui gênerait l’armée israélienne et ses soldats.

Un article de la journaliste Amira Hass dans le journal « Haaretz » informe ses lecteurs, en citant la page officielle Facebook de B’tselem, tout en vérifiant personnellement qui sont les soldats impliqués dans l’un des films des « photographes B’Tselem » toujours dans la provocation:

» Aux parents de l’officier , dont celui a un grain de beauté sur sa lèvre supérieure, qui en Février de cette année a servi près dans la colonie de Yitzhar : Si vous voulez voir que votre garçon n’est pas si héroïque lors d’une opération, aller à la cinémathèque de Tel Aviv, ce mardi à sept heures. Votre fils portera le nom vedette , armé pas à pas contre des civils, en coordination avec les deux soldats avec qui, et où il parle dans un arabe cassé à ses supérieurs ».

Hess rapporte la réponse du porte-parole de Tsahal qui explique que les soldats avaient fait leur travail pour empêcher l’entrée des Palestiniens soupçonnés près de cette localité juive de Yitzhar.

Cependant, la réaction est présentée de façon tendancieuse combinant des commentaires agressifs dans le texte et résumant l’article de Hass comme une attaque contre les parents du jeune soldat.

Pourquoi la ville de Tel Aviv et son maire n’empêchent pas de tels événements et manifestations des gauchistes qui va à l’encontre de son propre pays et son armée ?