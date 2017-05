Avant le vote de l’UNESCO, Netanyahou rapelle que le judaïsme a des racines plus profondes à Jérusalem que toute autre religion

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a critiqué sévèrement une résolution de l’agence culturelle de l’ONU qui rejette apparemment la souveraineté de l’Etat juif sur toute partie de Jérusalem, affirmant que la mesure ignore la force du lien millénaire des Juifs vers la capitale israélienne.

Parlant au Quiz biblique tenu chaque année pour le Jour de l’Indépendance, Netanyahou a déclaré que, malgré le texte de la résolution, le judaïsme a des racines plus profondes à Jérusalem que toute autre religion.

« Il n’y a pas d’autres personnes dans le monde pour lesquelles Jérusalem est aussi saint et important que pour le peuple juif, même si une réunion aura lieu aujourd’hui à l’UNESCO qui tentera de nier cette vérité historique », at-il dit.

« Nous dénonçons l’UNESCO et défendons notre vérité, qui est la vérité, » que « tout au long de l’histoire juive, Jérusalem était le cœur de la nation ».

Mardi après-midi, l’UNESCO devrait passer la dernière d’une série de résolutions considérées comme injustement critiques contre Israël.

Soumis au Conseil exécutif de l’UNESCO par l’Algérie, l’Égypte, le Liban, le Maroc, Oman, le Qatar et le Soudan, la résolution sur la « Palestine occupée » devrait largement passer, compte tenu de la majorité anti-israélienne automatique dans l’organe de 58 membres.

La résolution de lundi était légèrement moins sévère sur Jérusalem que les résolutions antérieures, en affirmant l’importance de la ville aux «trois religions monothéistes».

À la veille du vote de mardi, les diplomates israéliens étaient occupés à empêcher un accord européen-arabe qui permettrait aux membres européens de voter en faveur ou de s’abstenir en échange d’un texte légèrement moins sévère.

Netanyahou aurait téléphoné aux leaders européens afin de les convaincre de rejeter la résolution.

Selon les responsables israéliens, l’Allemagne a été la force motrice d’un accord qui permettrait à tous les États de l’UE de s’abstenir en échange de la suppression des passages anti-israéliens les plus incendiaux. Mais lundi, l’Italie a annoncé qu’elle voterait contre la résolution, mettant finalement fin aux efforts visant à forger un consensus européen.

« J’ai donné des instructions claires à notre représentant de l’organisation pour voter contre la décision politique sur Jérusalem, qui est discutée lors d’une fête israélienne, a déclaré mardi le ministre italien des Affaires étrangères Angelino Alfano, selon le site internet de Ynet.

« L’UNESCO ne peut pas être un endroit pour régler des conflits idéologiques où des questions sont soulevées qui ne nous sont pas liées ».

L’ambassadeur d’Israël à l’UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, a déclaré au Times d’Israël que la position italienne diffusait à Berlin la folie d’essayer de négocier le passage plutôt que de l’annuler.

« Cette [position italienne] est sans aucun doute un développement positif, qui devrait dire aux Allemands que la négociation d’un texte commun avec les Arabes est une erreur non seulement de l’opinion d’Israël, mais aussi aux yeux de plusieurs pays de l’Union européenne ».

« Maintenant, nous nous concentrons sur notre mission pour nous assurer que l’Italie sera le premier et pas le dernier pays à annoncer qu’elle ne veut pas faire partie de cet accord avec les Arabes et voter contre la résolution ».

Il est préférable que les pays occidentaux votent contre une résolution plus sévère, même si elle passe, qu’un consensus à l’appui d’un texte plus doux.

Étant donné qu’il n’y a plus de consensus européen, il est possible que l’Allemagne s’oppose également à la résolution. Les Pays-Bas et la Lituanie sont toujours à la limite, selon des sources diplomatiques qui ont parlé au Times d’Israël sous l’anonymat.

Les États-Unis devraient largement s’opposer à la résolution. « L’UNESCO est trop souvent utilisée comme un véhicule pour les Etats membres qui ont tendance à délégitimer l’Etat d’Israël et [ses résolutions] sont devenues de plus en plus de nature politique, dans ce cas, et questionnant la revendication fondamentale d’Israël sur les sites historiques », a déclaré un responsable américain. « Ces types de résolution sont contre-productifs au travail de base de l’UNESCO et ils ne font rien pour avancer l’objectif d’une solution à deux états ».

Le groupe arabe à l’UNESCO propose des résolutions anti-israéliennes similaires deux fois par an, mais l’année dernière, quand Israel a reproché que ces textes ont ignoré les liens juifs avec la vieille ville de Jérusalem, un certain nombre de pays occidentaux ont annoncé leur intention de ne plus les soutenir .

Ce développement est probablement derrière les négociations sur un texte de compromis arabe-européen, qui éliminerait les éléments anti-israéliens les plus flagrants.

Comme ce lundi, la résolution du mardi, contrairement aux résolutions antérieures, ne se réfère pas au Mont du Temple comme Haram al-Sharif, ou au West Wall Plaza seulement comme plaza al-Burak, les noms musulmans des sites respectifs. En fait, ces sites ne sont pas mentionnés du tout.

En outre, la résolution 201 EX / PX / DR.30.1 affirme «l’importance de la vieille ville de Jérusalem et ses murs pour les trois religions monothéistes». Elle note également que la grotte des patriarches à Hebron et la tombe de Rachel près de Bethléem, les deux qui sont en Judée Samarie « sont d’une importance religieuse pour le judaïsme, le christianisme et l’islam » – bien qu’il les appelle « sites palestiniens ».

Cependant, le projet de résolution actuel contient encore de nombreux drapeaux rouges contre Israël. Par exemple, Israël est désigné tout au long du document comme «la puissance occupante», ce qui indique qu’il n’a aucun lien juridique ou historique avec une partie de Jérusalem.

Les responsables israéliens ont reconnu que la résolution adoptée mardi est un peu plus facile à craindre que les versions antérieures, mais a insisté avec force sur les pays occidentaux à voter contre.

« Nous espérons que les pays européens ne vont pas tomber dans le piège d’un texte adouci et voter contre tout effort pour politiser l’UNESCO et blesser le statut de Jérusalem de la capitale éternelle d’Israël », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, au Times of Israel.



