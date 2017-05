Autorité Palestinienne : « Le paiement aux familles des terroristes est comme le paiement aux soldats de Tsahal »

« Toute personne qui pense que l’Autorité palestinienne cessera les paiements aux familles des terroristes dans les prisons israéliennes est « fou » » , selon Nabil Chaath, un proche collaborateur du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Sha’ath a dit à la radio israélienne que cette demande avait une seule but : «ruiner le processus de paix entre Israël et les Palestiniens sous la direction du président Trump » les terroristes détenus par Israël sont « victimes d’Israël » et c’est « le résultat de l’occupation », at-il dit « Peut-on demander au gouvernement d’Israël de refuser le paiement aux soldats de Tsahal? » a t’il demandé.

On ne sait pas qui Sha’ath et l’Autorité palestinienne considèrent comme « fou » pour suggérer la cessation des paiements mais le Premier ministre Binyamin Netanya a parlé sur ce sujet à plusieurs reprises. Dans une interview avec Sean Hannity de Fox News en Avril, Netanyahou a déclaré que l’Autorité palestinienne avait besoin de « mettre fin au terrorisme récompensant » comme une première étape vers la paix. « Je pense que c’est le premier test de paix », a déclaré M. Netanyahu :

« Sur une base annuelle, ils sont souvent des centaines à donner des millions de dollars aux terroristes ou aux familles des terroristes qui ont tué des Israéliens, et assassinés des Américains .C’ est inimaginable « , a déclaré le Premier ministre Netanyahu.

Cependant, le Premier ministre Netanyahu n’est pas le seul appelant à faire cesser ces paiements. Lors de leur réunion mercredi, le président Donald Trump a fait la même demande à Abbas. « Le président Trump a soulevé ses préoccupations au sujet des paiements aux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes qui ont commis des actes terroristes et à leurs familles, et a souligné la nécessité de résoudre ce problème, » selon un communiqué. «

Le président Trump a souligné l’importance de prendre un engagement clair pour la prévention de la rhétorique provocatrice et la lutte contre le terrorisme »,selon la déclaration.

Les législateurs américains ont également mis en garde que le financement palestinien pourrait être réduit si Abbas ne cesse pas le versement des allocations versées aux familles des terroristes, et dont de nombreux Palestiniens considèrent comme des héros.

Avec cela, Sha’ath a dit que Abbas et l’Autorité palestinienne étaient satisfaits de la réunion, et ont vu « une ouverture positive » pour de nouveaux pourparlers. Sha’ath a déclaré dans l’interview que le Président Trump a parlé avec respect, et honorablement à Abbas; et que le président a souligné la nécessité de résoudre le conflit du Moyen-Orient.

