Autorisé à la publication : Le Shin Bet a arrêté une cellule terroriste proche de Elon Moreh

Le Shin Bet (Agence de sécurité israélienne) et les FDI ont arrêté une cellule terroriste soupçonnée d’être impliqué dans une attaque terroriste qui a eu lieu le 23 avril et dans lequel un engin explosif a été planté sur une route principale conduisant à la localité d’Elon Moreh en Judée samarie.

Quatre membres de la cellule, tous résidents de Shehem, ont été arrêtés.

L’enquête du Shin Bet a révélé que les membres de la cellule s’efforçaient de mener une attaque terroriste combinée: ils voulaient planter un engin explosif le long de la route menant à la localité et visaient aussi les soldats des FDI déployés dans la région.

Il a été déterminé que les membres de la cellule avaient en effet créé, placé et activé l’engin explosif sur la route conduisant à Elon Moreh dans l’intention de blesser et peut-être de tuer des civils et des soldats israéliens.

