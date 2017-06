Autorisé à la publication: un soldat de Tsahal s’est suicidé à la base de Ze’elim (sud du pays)

Hier soir (dimanche) un soldat de Tsahal servant à la base Ze’elim dans le Néguev s’est suicidé. Le MDA et les forces médicales de l’armée israélienne ont tenté de le sauver et après les efforts de réanimation, ils n’ont pas eu d’autre choix que de confirmer sa mort. La police militaire a lancé une enquête sur l’incident et le message a été remis à sa famille.

Il convient de noter qu’un second soldat s’est suicidé ce jour-là. Un soldat de l’unité 8200 s’est suicidé le matin (dimanche) en Galilée.



MÉTÉO ET PRÉVISIONS EN ISRAËL

LE CHANGE DU JOUR