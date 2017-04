Les automobilistes israéliens en colère : Pourquoi les dizaines de drapeaux de l’OLP peints sur la route Ayalon ne sont pas effacés ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux citoyens sont outrés par des dizaines d’illustrations sur la route Ayalon. Les illustrations montrent des cercueils, la plupart d’entre eux et des illustrations des drapeaux de l’ OLP et d’ autres avec des drapeaux israéliens sur des dizaines de mètres, et personne ne se soucie. On ne sait pas qui se cache précisément derrière ces dessins.

Ce genre de dessins peut être interprété de deux façons : incitation contre les palestiniens, ( un cercueil et l’OLP = mort de l’OLP) ou par des gauchistes dont le cercueil représente la victimisation continue des palestiniens.

La société qui gère la route d’Ayalon a confirmé avoir reçu de nombreux appels de citoyens en colère et pourtant aucune équipe d’entretien a été envoyée depuis des mois pour supprimer ces incitations sur les routes.

