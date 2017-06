Australie | Une femme refuse le donner le Guet (divorce) à son mari qui la poursuit devant un tribunal !

Le sort de ‘agunot’, les femmes juives dont les maris refusent de leur accorder un divorce est bien connu. Il existe des organisations, des campagnes de médias sociaux et des films qui abordent le problème.

Mais ce qui est moins familier est l’inverse, quand les hommes juifs font face à leurs femmes qui ne coopèrent pas selon les procédures de divorce juif.

Selon la loi juive, pour qu’un couple marié divorce, le mari doit annoncer à la femme qu’il veut divorcer, et lui proposer le guet, et l’épouse doit l’accepter. Les deux doivent le faire de leur propre volonté, sinon ils ne peuvent pas se remarier.

En Australie, un Juif orthodoxe a poursuivi récemment sa femme dans un tribunal laïc pour la forcer à accepter le guet.

Le couple avait obtenu un divorce civil après 15 ans de mariage, mais la femme refusait de venir à la cour religieuse juive de Sydney, ou de compléter les procédures de divorce religieux, a déclaré l’Australien, ce mercredi. Le mari, qui a été identifié dans les procès-verbaux en tant que M. Idelsohn, a demandé au tribunal de la famille de retenir le bien immobilier de l’épouse d’environ 760 000 $ jusqu’à ce qu’elle accepte d’accepter le guet.

Mais le tribunal a refusé de s’impliquer dans une affaire religieuse, citant une interdiction dans la constitution du pays.

« La tendance acruelle de refuser le guet peut être considérée comme une forme d’abus domestique, habituellement ce sont les hommes qui se permettent ce comportement. C’est cette même réalité à laquelle nous assistons ici. », a déclaré Sharon Weiss-Greenberg, directeur exécutif de l’Association juive orthodoxe féministe.

Un autre groupe, l’Organisation pour la Résolution des Agunot, ou ORA, aide les hommes et les femmes dont les conjoints ne leur accordent pas le divorce. Dans la grande majorité des cas, 98% des cas, ORA constate que les femmes obtiennent réparation auprès d’hommes récalcitrants.

« Ce que nous constatons, c’est que même si cela peut arriver dans l’autre sens, cela reste très rare », a déclaré le directeur général Keshet Starr à JTA.

Les deux organisations sont largement connues pour leur travail avec les femmes. Encore de nos jours, la loi juive ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière quand l’époux ou l’épouse a à composer avec un conjoint récalcitrant.

Les hommes ont un recours une disposition si leurs femmes refusent de coopérer avec les procédures de divorce – un recours légal appelé ‘heter meah rabbanim’, ce qui signifie l’autorisation d’une centaine de rabbins. La lacune est que ce recours n’est pas disponible pour les femmes; la femme ne recevra ou ne pourra pas recevoir le soutien de 100 rabbins pour obtenir le divorce.

Beaucoup de tribunaux rabbiniques sont réticents à utiliser cet échapatoires a déclaré Starr, mais sa disponibilité a réduit les risques pour les maris dont les femmes ne sont pas coopératives dans les procédures de divorce.

Les femmes font également face à des conséquences en ce qui concerne les enfants. Si une femme mariée a un enfant avec un homme autre que son mari – peu importe si elle essaie de divorcer – l’enfant est considéré comme un mamzer, un terme qui est traduit par un bâtard. Et la loi juive impose des restrictions sévères au mariage pour les mamzer, de sorte qu’ils ne peuvent pas être mariés à la plupart des membres de la communauté juive. En revanche, l’enfant d’un homme marié et une femme célibataire autre que sa femme n’est pas considéré comme un mamzer, et donc un homme dont la femme refuse le guet n’a pas à s’inquiéter du statut juridique juif de ses enfants.

Encore maintenant, le système permet des abus de part et d’autre.

« Toute personne abusive peut en profiterde ce système, de toute façon », a déclaré Weiss-Greenberg.

Texte original de Josefin Dolsten

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

La nouvelle législation européenne ne nous permet plus aujourd'hui de financer correctement le site. Sans votre aide, le site fermera prochainement. Une participation de 5 €/mois serait la bienvenue !Malgré tous nos efforts, c'est la dernière solution pour vous donner une information quotidienne.

VIA PAYPAL (Sécurisé): ICI