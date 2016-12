Aujourd’hui, l’espion et héros Eli Cohen devait avoir 92 ans

Ajourd’hui est la date de naissance de l’espion Eli Cohen Z « L, né il y a 92 ans, au mois de kislev.

Eli Cohen a travaillé sous couverture en Syrie en tant qu’espion israélien et exécuté par pendaison après qu’il ait été pris par les Syriens.

Eli a travaillé pour Israel dès 1960, au sein des services de renseignement israéliens. Puis il a débuté sa mission en 1962 à Damas, en Syrie, en prenant le rôle d’un fils de retour à sa patrie après des années.

Grâce à son travail, les attaques de l’armée syrienne contre Israël ont été déjouées.

Les actions d’Eli Cohen ont sauvé de nombreuses bases militaires, et des soldats israéliens avant la guerre de six jours, ce qui n’était pas inestimable, et qui a aidé Israel dans sa plus grande victoire dans la guerre de six jours.

Eli Cohen a été enterré à Damas, et jusqu’à ce jour , les Syriens ont refusé de rendre son corps afins qu’il puisse être enterré en Israël. Après sa mort, il a été élevé au grade de lieutenant colonel à titre posthume.

Que sa mémoire soit bénie !

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander