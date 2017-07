Aucune personne a réussi à calmer cet enfant autiste dans l’avion, sauf cette femme juive sous l’admiration de tous les autres passagers …

Une femme juive réconfortant un enfant en difficulté a été pris en photos et a rapidement est devenue viral sur les médias sociaux. Les photos montre la femme de l’émissaire Chabad, Rachel Groner, tenant et réconfortant le jeune garçon sur un vol de Bruxelles à New York.

A bord de l’avion, le jeune garçon a commencé à pleurer et à hurler fort, et la tension à l’intérieur de l’avion a commencé à monter.

« Ses cris ont été entendus dans tout l’avion et vous pouvez ressentir la tension entre les autres passagers. Personne ne voulait rien dire , mais il y avait un malaise « , le mari de Groner, Rabbi Bentzion Groner, a écrit dans son Facebook ce qui s’était passé : le couple, émissaires de Chabad en Caroline du Nord, voyageait en provenance d’Israël par la Belgique après avoir chaperonné un voyage de Birthright en Israël.

« J’ai senti que je devais faire agir parce que personne ne voulait faire quelque chose », a expliqué Rachel Groner, âgé de 33 ans. « Je ne savais pas si quelqu’un allait se lever et crier à ce gamin ou s’ils allaient faire un atterrissage d’urgence ».

Groner s’approcha du jeune garçon et tendit la main. Le garçon d’environ 8 ans était assis avec sa mère, qui portait un foulard sur la tête selon le rite musulman et parlait peu anglais.

« Il y avait des larmes coulant sur son visage », a déclaré Groner. Rachel Groner dirige deux organisations qui aident les enfants et les jeunes à besoins spéciaux, et a compris qu’il était autiste.

« Je lui ai montré ma main, et il m’a pris la main. C’était un moment surréaliste, car dés qu’il a pris ma main, il a cessé de pleurer « , at-elle dit. « Il m’a juste suivi dans l’allée. Je me suis dirigé vers la cloison, et je me suis assis et je l’ai mis sur mes genoux, et je lui ai donné un câlin doux mais ferme et j’ai tout simplement commencé à le bercer. Il s’est calmé. »

Elle a été créative, en utilisant un stylo pour dessiner sur des sacs en cas de nausée inutilisés et a joué avec son téléphone. Après environ deux heures, le garçon s’est levé et il est retourné chez sa mère.

« C’était magnifique de voir. C’était incroyable, la transformation. Tout ce qui l’avait dérangé ne le dérangeait pas, il était dans un meilleur endroit « , at-elle dit.

« Alors que la plupart des passagers regardaient avec admiration, ils ne savaient pas ce que pour Rachel, cela fait partie de sa vie », a écrit son mari dans le post de Facebook. Le couple co-dirige Friendship Circle et ZABS Place, deux organisations en Caroline du Nord au service de jeunes adultes handicapés. ZABS Place est un magasin d’épargne qui offre une formation et de l’emploi aux jeunes adultes ayant des besoins spéciaux.