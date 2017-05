Aucun dirigeant israélien n’accompagnera Trump au mur du Kottel et l’arrêt à Massada annulé de l’itinéraire du président américain

Le conseiller général de sécurité nationale des États-Unis, HR McMaster, a déclaré aux journalistes lors d’une séance plénière de la Maison Blanche ce mardi : « Aucun chef israélien » ne rejoindra le président Donald Trump lorsqu’il visitera le mur du Kottel la semaine prochaine et le président prononcera son discours prévu au Musée d’Israël à Jérusalem et pas au sommet de la forteresse de Massada.

Les médias israéliens ont rapporté que la raison du changement du lieu résulte d’un règlement militaire qui interdit aux hélicoptères d’atterrir au dessus de Massada, en raison des roches volantes et des poussières qui se faufilent à cause des conditions de vent créées par les hélices lorsque l’avion atterrit et décolle. De tels projectiles volants sont dangereux pour l’ancien site, ainsi que pour les hélices de l’hélicoptère.

Les responsables israéliens ont suggéré que l’hélicoptère de Trump devait atterrir à distance de Massada, puis utiliser les téléphériques pour monter la forteresse, tout comme l’ancien président George W. Bush lors de sa visite, mais l’équipe de Trump a rejeté la proposition.

Peut-être que l’ancienne histoire de Massada était un symbole trop juif pour les planificateurs du voyage de Trump ? Le musée d’Israël abrite de belles zones d’art neutres et sûres.

De même, l’équipe de Trump a également informé les responsables israéliens que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne sera pas autorisé à accompagner le président Trump lors de sa visite mercredi prochain au mur, qui devrait suivre sa visite à l’église du Saint-Sépulcre et sa rencontre avec le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, où tous les deux seront à Bethléem.

Les trois événements tomberont lors de la Journée de Jérusalem, le jour où Israël célèbre la réunification de sa capitale éternelle, Jérusalem. Le président Trump pourra éviter de montrer un parti pris envers Israël, encore moins pour la réunification de Jérusalem sous la souveraineté israélienne et sans offenser ses alliés arabes sur la question.

« Aucun dirigeant israélien ne rejoindra le président Trump au mur de l’Ouest », a déclaré McMaster aux journalistes, où il a déclaré que le président « prierait », mais a ensuite souligné que sa visite sur le site faisait partie d’une image beaucoup plus grande.

« Il va au Mur de l’Ouest principalement en relation avec le thème de la connexion avec les trois grandes religions du monde, et pour faire avancer… et rendre hommage chacun de ces sites religieux qu’il visitera, mais aussi souligner le thème que nous sommes tous unis contre tous les ennemis de toutes les personnes, et que nous devons être associés à un programme de tolérance et de modération ».

Interrogé par un journaliste, si le président considère le mur de l’Ouest comme une partie d’Israël, McMaster se mit à rire et a esquivé la question.

« Cela ressemble à une décision politique – et ce n’est pas l’intention du président… L’intention du président est de visiter ces sites religieux pour souligner le besoin d’unité parmi les trois grandes religions du monde », a-t-il déclaré. « L’unité pour faire face à une menace très grave pour toutes les civilisations et l’unité pour embrasser un programme de tolérance ».

La question portait sur une remarque grossière faite par un prétendu « haut responsable de l’administration » auprès des membres du bureau du Premier ministre israélien qui tentait de coordonner l’itinéraire du président pour le temps qu’il serait en Israël.

Les Israéliens ont transmis la demande du Premier ministre d’accompagner le président au mur de l’Ouest, et la réponse était un rejet grossier. Les Israéliens ont ensuite demandé à un photographe israélien de documenter la visite du président sur le site, une question de routine, pour être informé simplement : « Quelle est votre lien avec cette affaire ? Ce n’est pas sur votre territoire. Cela fait partie de la Cisjordanie ».

Les médias israéliens ont plus tard signalé que la déclaration faite par ce diplomate du consulat américain à Jérusalem pourrait lui faire perdre son emploi.

En outre, dans les heures qui ont suivi les remarques, un porte-parole de la Maison-blanche a déclaré : » Ce n’est pas la position de cette administration ».

Néanmoins, il est clair qu’il y a un risque que dans les coulisses, il peut avoir de nouveau des changements sur l’itinéraire du président en Israël, car ses collaborateurs luttent pour le considérer comme neutre dans ce bassin le plus chaud de tous les cœurs et le rythme cardiaque du Moyen-Orient.

Le président Trump arrivera en Israël après avoir visité Riyad, où il aura déjà prononcé un discours sur l’islam. Il passera à Rome pour rendre visite au pape Francis au Vatican après sa visite en Israël et terminera son premier voyage présidentiel à l’étranger avec un arrêt à Bruxelles pour un rendez-vous de l’OTAN et à Sicile pour la conférence du G-7.

