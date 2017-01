Auchan se dit victime de désinformation d’étiquetage pro-palestinienne dans ses magasins :)

Il faut vivre et subir la désinformation comme Israël pour comprendre aujourd’hui l’enseigne Auchan qui se dit victime depuis qu’elle a présenté dans ces magasins Auchan des affiches de prix avec le mot « colonisation » pour les fruits et légumes made in Israel !

Aprés Auchan d’Olivet, le Auchan du Kremlin Bicetre semble aussi victime d’attaque à la mode BDS dans ses magasins par des employés infiltrés au sein de cette organisation interdite selon la loi française (délit de discrimination en vertu de l’article 225 du Code Pénal français qui prévoit et punit cette infraction et ce en dépit de la recommandation inique de l’Union Européenne qui introduit la politique dans les échanges commerciaux uniquement lorsqu’il s’agit de l’Etat Juif).

Aujourd’hui, un peu sur le modèle de l’Islam Radical qui veux imposer ses idées, BDS a décidé d’agir illégalement dans les magasins et placer ses propres affiches sans consentement des supérieurs : « Ayez de la haine pour Israël même s’il faut faire perdre des emplois à des centaines de Palestiniens qui travaillent avec des Juifs en Judée Samarie » !

Du coups, les clients des magasins Auchan Kremlin-Bicêtre ont décidé de contacter les dirigeants d’Auchan suite à la présence de l’étiquette « Colonies israéliennes ».

Et surprise, selon le directeur de Auchan Kremlin Bicetre, c’est une « erreur d’affichage commise par un employé » avec la photographie prouvant que l’Affiche concernant ces produits indiquait la provenance d’Israël tout simplement sans autre considération discriminatoire, selon la BNCVA.

Il semble qu’Auchan soit envahit par cette désinformation d’étiquetage aussi dans ses magasins de Creil (Oise) et d’Olivet Orléans (Loiret)… Mais enfin Auchan a décidé de faire le ménage dans ses rayons et replacer de belles affiches israéliennes et surtout de beaux fruits et légumes 🙂

Étiquetage actuel rectifié par Auchan ce 30 Décembre 2016 selon la BNCVA :

