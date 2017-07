Attention: les plaques d’immatriculation passent à 8 chiffres en Israel !

À partir de cette semaine, les nouveaux véhicules immatriculés en Israël porteront de nouvelles plaques d’immatriculation , avec huit chiffres au lieu des sept comme le sont les véhicules actuellement sur les routes.

Avec un quart de million de véhicules neufs sur les routes d’Israël chaque année, la «limite» accordée par un système de licences à sept chiffres que permet ces plaques d’immatriculation va jusqu’à 9 999 999 véhicules et les 7 chiffres ne suffisaient plus !

Avec un système à huit chiffres, le Bureau pourra assurer un nombre suffisant pour les cinquante prochaines années, ont indiqué les responsables. À l’heure actuelle, il n’y a aucune décision d’exiger aux propriétaires de véhicules déjà sur la route d’échanger leurs plaques d’immatriculation à sept chiffres à huit chiffres.

Le ministère des Transports s’est préparé pour cela au cours des quatre dernières années, ont indiqué les responsables du ministère. Le changement a des implications importantes pour de nombreux groupes et organisations; Les lecteurs automatiques de plaque d’immatriculation sur les parcs publics devront être recalibrés afin de reconnaître le nouveau système.Les autorités locales, les banques, les sociétés de crédit-bail, les importateurs et d’autres qui utilisent des ordinateurs et des scanners pour reconnaître les véhicules sont tenus d’adapter leurs systemes.

Ce n’est pas le premier changement au système de plaque d’immatriculation israélien. Jusqu’en 1961, les véhicules portaient des plaques de 3 à 5 chiffres et, après cela, un système à six chiffres est entré en vigueur. À partir de 1980, le pays a adopté un système à sept chiffres, les deux derniers chiffres étant l’année de fabrication du véhicule. Cela a été réajusté en 1990, lorsque des plaques à sept chiffres ont été distribuées sans tenir compte de l’année de fabrication; Au lieu de cela, les deux premiers chiffres signifiaient le code du fabricant, le reste des chiffres indiquant le nombre de véhicules de ce fabricant vendus.

