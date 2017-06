ATTENTION | Une mère et son fils dans un état grave apres avoir mangé des raisins dans le nord du pays

Une mère et son fils de cinq ans ont été évacués vers le centre médical Emek, dans le nord du pays dans un état grave suite à l’empoisonnement au phosphore organique. On estime que les deux personnes ont été exposés au pesticide dangereux après la cueillette des raisins, ils les ont mangé sans les laver.

Dr. Gilad Chen, chef des soins d’urgence pédiatrique du centre médical Emek a déclaré sur le site de Ma’ariv , « La mère et l’enfant ont été transportés par le père dans un état grave avec des troubles de la conscience et ayant des signes d’empoisonnement au phosphore, y compris des sécrétions respiratoires, un pouls rapide, une transpiration excessive, des soucis respiratoires . La mère a été placée à l’unité de soins intensifs respiratoires, et le fils a été transféré à l’unité de soins intensifs pédiatrique ».

« Cette intoxication au phosphore est un danger mortel. Les communautés agricoles utilisent le phosphore comme pesticide. Assurez-vous que les fruits et les légumes dont vous faites vous même la cueillette dans les plantations soient soigneusement lavées avec du savon et de l’eau avant de les manger », explique le Dr Chen.

