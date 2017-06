Attentats à Londres : « ils ont poignardé une femme une vingtaine de fois » – Aucune victime israélienne

Le Ministère des Affaires étrangères a déclaré que pour l’instant il n y a pas de victimes israéliennes connu. Six civils ont été tués et au moins 48 autres ont été blessés ce dimanche dans la nuit lors d’ une attaque dans le centre de Londres. Scotland Yard a confirmé ce matin que les trois terroristes qui ont perpétré l’attentat terroriste ont été éliminés par les forces de sécurité qui se sont précipités sur les lieux.

Mais ce matin, c’est le choc et les médias britanniques ont publié les premiers témoignages :

« Nous avons vu un corps gisant sur le sol couvert de sang », a déclaré un témoin. « Nous avons entendu les sirènes de police et tout à coup, nous avons vu une autre victime gisant sur la route », a dit un autre témoin.

James, un jeune homme d’environ 24 ans, a déclaré dans une interview à Sky News « j’ai vu deux policiers armés d’armes lourdes se réfugier derrière une voiture garée. Ils criaient à tous les passants sur leur chemin de se cacher . « Tout à coup, j’ai entendu trois coups de feu et nous avons vu aussi un van roulant à toute allure et la police nous a poussé. »

Gerald Wells, l’homme âgé de 47 ans dans le pub regardait la finale de la Ligue des Champions, il a déclaré au Guardian, » les Britanniques ont vu une femme poignardée 15-10 fois par trois hommes au sud du pont de Londres. »

Il a ajouté qu’il a jeté les chaises sur les terroristes, et des morceaux de verre et de bouteilles pour les arrêter. « Ils ont essayé de me poignarder. Ils ont essayé de poignarder les autres. Les gens criaient « Aidez-moi, aidez-moi, et je ne pouvais rien faire. Je veux savoir si cette fille est encore en vie. Je me suis promené pendant une heure et demi en larmes . Je ne savais pas quoi faire ».

Un autre témoin a dit à la BBC, « Ils ont commencé à donner des coups de pied sur les gens, les ont battu, puis ils ont sortit des couteaux. Ils étaient vraiment fou. Une femme les regardait et ils ont commencé à la poignarder. Il y avait des gens sur le pont qui ont essayé d’arrêter ce massacre. Les gens ont essayé de s’aider les uns les autres.

Le maire de Londres, Sadiq Khan a dit ce matin que les élections législatives britanniques ne seront pas retardées suite à l’attaque dans la capitale, qui a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres. Khan a ajouté que dans un proche avenir , il y aura une présence policière accrue dans la ville.

