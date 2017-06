L’attaque a eu lieu alors que les musulmans marquaient la fin du troisième vendredi du mois de jeûne du Ramadan, au cours de laquelle des dizaines de milliers de Palestiniens de Jérusalem-Est et de Judée Samarie ont assisté à des prières au complexe de la mosquée d’Al-Aqsa, le troisième site le plus saint de l’islam .

Le chef de la police de Jérusalem, Yoram Halevy, a déclaré:

« Pendant le Ramadan, il y a un grand nombre de jeunes (palestiniens) qui entrent sans permis, ils profitent du Ramadan pour être à Jérusalem », a-t-il déclaré aux médias sur les lieux de l’attaque, ajoutant que dans certains cas « c’est ce que nous obtenons, « En référence à l’attaque coordonnée.

Israël a annoncé le mois dernier qu’il s’agissait de restrictions restreintes au mouvement des Palestiniens vers et depuis la Cisjordanie et la bande de Gaza pendant le mois sacré du Ramadan, y compris un accès plus facile à la mosquée d’Al-Aqsa à Jérusalem, délivrant plus de permis de voyage et permettant à certains voyager à l’étranger. Les mesures étaient semblables à celles des années précédentes.