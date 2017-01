Attentat dans le Néguev : Toutes les photos que vous ne verrez pas ce soir aux infos de TF1 ou France 2

De nombreux journalistes français étaient ce matin lors de l’évacuation du village bédouin qui a coûté la vie à un policier israélien.

Les médias en France vont vous bombarder de photos de victimes arabes pleurant, comme on les connait si bien, ici en Israel….

Nous partageons donc avec nos lecteurs ces photos et vidéos qui représentent réellement la situation sur le terrain et ce qu’on cherche à vous cacher et que vous ne verrez ni sur TF1 ou France 2 ou toutes les autres chaines.

Un arabe tente de crever les yeux d’un agent de l’autorité en Israel :

Un arabe qui ne semble pas si triste devant les ruines du village construit illégalement :

La violence de l’attaque à la voiture bélier du terroriste ( et pas du résistant) :

Les arabes attaquent aussi les journalistes et la police essaie de s’interposer :

Le député arabe Ayman Odeh qui n’avait pas le droit de se rendre sur cette zone fermée a été blessé par une balle en caoutchouc. Si les infos vous disent qu’il se trouvait dans un état sérieux, ne les croyez pas, il est revenu sur la scène apres avoir été soigné par les médecins israéliens de l’hôpital Soroka :

Vidéo :

Voici la vidéo vu du ciel de l’attaque à la voiture bélier pour éviter tout soupçons :

Imaginez des députés français se battre contre des policiers français ? Impensable, sauf en Israel , les députés arabes attaquent la police israélienne :

Si on vous dit que cette photo est celle du terroriste tué ? Et bien c’est faux….c’est celle d’un autre manifestant arabe qui a essayé d’attaquer la police et qui va très bien ! :

La violence des arabes contre la police …

Aucun israélien ou soldat est contre la paix, mais une paix basée sur des mensonges, et des conférences futiles ne font qu’engendrer la guerre.

Ces photos sont aussi celle de vos journalistes qui eux aussi ont été pris en photos, une seule question, vont ils les utiliser ? :

La désinformation des médias français tuent la paix et incitent à la terreur.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI