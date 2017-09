Attentat Har Adar | Le terroriste a eu le temps de tirer une dizaine de fois avant d’être neutralisé

Le terroriste a eu le temps de tirer une dizaine de fois avant d’être neutralisé par la police des frontières sur place. L’enquête initiale n’a pas discrédité le comportement des gardes de sécurité, Youssef Osman et Or Arish.

Mais après l’attaque, il y a une possibilité de modifier les procédures d’inspection à l’entrée de Har Adar. L’enquête a révélé que le terroriste s’est présenté devant les gardes de sécurité avec un permis de travail valide, et après qu’ils se sont retournés, il a tiré dans leur dos au moins 10 fois avec un feu sélectif et précis jusqu’à ce que le garde des frontières et le chef d’état-major, blessés par les coups de feu, aient répondu.

Cependant, malgré le nombre élevé de balles tirées pendant l’attaque, la conduite des soldats et des gardes de sécurité n’a pas été jugée erronée et, par conséquent, le problème est peut-être lié à l’entrée de ce yichouv.

Par conséquent, il pourrait y avoir un changement dans les procédures d’entrée des Palestiniens dans le règlement, empêchant ainsi le contact direct entre les forces de sécurité et ceux qui souhaitent entrer.

Le commandant de la police du district de Jérusalem, Yoram Halevy, a déclaré à News 2 que le terroriste avait un permis d’entrée valide pour Har Adar. Selon l’officier supérieur, bien que l’IDD ait douté qu’il ait été titulaire d’un permis d’entrée, il a reçu le permis récemment et la décision de l’armée fut de revoquer les permis d’entrée pour cette localité.

‘Je ne suis pas d’accord avec la position de l’armée’, a déclaré Halevi. Il a expliqué qu’il pense que les procédures d’entrée dans les localités devraient être améliorées et qu’il ne faut pas révoquer complètement les permis de travail accordés aux Palestiniens.

Le chef d’état-major Eizenkot à Har Adar, a dit (porte-parole de l’IDF): ‘C’est la vie, les gens y entrent et sortent, et font partie du cycle du travail, ils ne sont pas tous comme ça. Cependant, il est nécessaire d’examiner plus de personnes qui reçoivent les permis ou de réduire la durée des permis accordés ‘. Halevy a expliqué que la police recommanderait la fermeture des territoires pendant les fêtes – mais pas à cause de l’attaque meurtrière, mais parce qu’elle améliore la capacité de faire face à la menace terroriste.

Le chef d’état-major de la FDI, Gadi Eizenkot, est arrivé sur les lieux de l’attaque, où il a entendu un briefing du commandant adjoint du bataillon dirigé par le surintendant Weissam Dagesh, sur les activités des forces de police frontalières entourant l’attaque. Le général de commandement du Commandement central Ofer Winter, devrait prendre de nouvelles mesures concernant les forces de l’armée israélienne à la suite de l’attaque et des actions devraient avoir lieu dans un proche avenir.

Le chef de l’état-major général est arrivé à une cérémonie commémorative pour les morts du corps blindé, où il a déclaré: «Malheureusement, au cours du matin, nous avons reçu un rappel douloureux de la lutte en cours contre laquelle nous nous trouvons. Les condoléances aux familles et la guérison pour les blessés. Nous continuerons à lutter résolument contre ceux qui cherchent à nuire à la vie humaine et à saper le calme parmi les civils ‘.

Il y a eu des perturbations et des pierres lancés aux forces de sécurité et des rassemblement d’arabes se sont répandus à proximité du village. L’IDF a annoncé aujourd’hui que, compte tenu de la situation dans l’Autorité palestinienne, il fallait renforcer l’économie et les appareils de sécurité afin d’éviter une éventuelle détérioration de la situation sécuritaire parallèlement à l’amélioration des éléments économiques de la population.